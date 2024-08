Cătălina Axente a suferit o accidentare la proba de lupte libere de la Jocurile Olimpice (VIDEO)

Cătălina Axente a suferit o accidentare serioasă sâmbătă, într-un meci tensionat din optimile de finală ale turneului de lupte libere, categoria 76 kg, la Jocurile Olimpice de la Paris.

Adversara americană, Kennedy Alexis Blades, a dominat jocul și a aruncat-o pe spate pe sportiva româncă atât de tare încât aceasta a rămas imobilizată pe saltea. Românca a fost scoasă pe targă de către echipa medicală, necesitând îngrijiri de specialitate.

This is a very bad scene . Looks like the injury is very serious.

Axente Catalina of Romania being carried on the stretcher.

— MR.HINGORJA (@IMAZZUBHAI)