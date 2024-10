Ce melodie a ascultat David Popovici înainte de proba la care a devenit campion olimpic: „Pe asta am vrut să o ascult”

a fost invitat marți, 8 octombrie, la Radio Zu, unde a vorbit despre momentele de la Jocurile Olimpice de la Paris, dar și despre proba de 200 de metri liber, acolo unde a obținut aurul olimpic.

David Popovici a obținut prima medalie de aur din istoria înotului masculin

Sportivul român, în vârstă de 20 de ani, a obținut prima medalie olimpică pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris, dar și primul „aur” pentru înotul masculin din istoria țării noastre, conform

David Popovici a povestit marți la Radio Zu care este piesa pe care a ascultat-o înainte de proba din care a ieșit campion olimpic.

„Aș pune piesa pe care am ascultat-o fix înainte să intru în cursa din care am ieșit campion olimpic. E de la Subcarpați și se numește «În jurul focului». Nu prea obișnuiesc să ascult muzică înainte de probe, numai că pe asta am vrut să o ascult (…) Știi ce m-a inspirat foarte tare la piesa asta? E un vers a lui Bean de la Subcarpați: «Mi-e jenă doar să cânt». Și mie mi-e jenă doar să înot. Trebuie să fac ceva cu tot ce reușesc să obțin. Să țin numai pentru mine ar fi extrem de egoist ”, a spus David Popovici, la Morning ZU.

De ce surpriză a avut parte David Popovici

Înainte de a veni la emisiune, sportivul a fost rugat să spună o piesă pe care o apreciază, aceasta fiind „La capăt de linie”, de la Om la lună, o trupă care, din păcate, potrivit lui , nu e foarte cunoscută la noi în țară.

„Vrei să o asculți pe toată?”, l-a întrebat Mihai Morar. Ulterior, a avut loc și surpriza! Doru de la Om la lună a venit special pentru campionul olimpic și i-a cântat melodia live.

„Pe mine mă inspiră piesa asta să fac bine. Iar versul care mă atinge cel mai mult e «Când ai ratat intrarea și saltul de încredere, o să fiu eu acolo». Mă face să mă gândesc la ceea ce poate să nu îmi iasă când vine vorba de înot. Am coșmaruri despre cum pierd startul. Iar pentru acele momente în care nu ne ies lucrurile, cineva e acolo («o să fiu eu acolo») și de aceea mă atinge cel mai mult acest vers.Iar toți cei care aud acest mesaj e necesar să fie acolo pentru acești copii, pentru care ne-am întâlnit astăzi aici. Noi suntem sprijinul lor”, a spus campionul olimpic, imediat după ce s-a terminat piesa.