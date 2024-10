Ce mesaj a transmis Simona Halep la final de 2023: „Am puterea să spun: Mulțumesc!”

Simona Halep este în continuare suspendată din tenis, după ce a fost depistată pozitiv la Roxadustat, la US Open 2022. Sportiva noastră a apelat de la Lausanne, iar procesul va avea loc între 7 și 9 februarie 2024.

Mesajul transmis de Simona Halep la finalul lui 2023

Cu câteva ore înainte de trecerea în Noul An, Simona Halep a publicat un mesaj pe contul său de Instagram.

„Am puterea să spun: Mulțumesc 2023!!! Totul se întâmplă cu un motiv. Se întâmplă pentru tine, nu ți se întâmplă ție. 2024, d-abia aștept să te întâlnesc”, a scris Simona Halep, pe InstaStory.

În cadrul unui , sportiva noastră a făcut câteva declarații dure la adresa fostului ei antrenor, Patrick Mouratoglou.

„Sunt sigură că ce s-a întâmplat n-a fost cu intenție și sunt recunoscătoare că el și-a recunoscut greșeala, care e și greșeala echipei. Ei sunt cei care mi-au dat acest supliment. Și din cauza acestei greșeli, greșeala lor, eu sunt singura persoană care plătește prețul. O carieră de 25 de ani e distrusă!

Acum nu mai lucrăm împreună. N-am mai avut nicio legătură de câteva luni. Și nici nu m-am mai antrenat la Academia Mouratoglou, de anul trecut”, a declarat Simona Halep.

De ce afecțiune suferă Simona Halep: „Dureri abdominale foarte severe”

În plin proces de dopaj, tenismena a mărturisit că . Aceste lucruri au fost dezvăluite de Simona Halep într-un interviu în Franța, spunând că suferă de anxietate, insomnii și atacuri de panică.

„Continui să mă antrenez, să mă pregătesc pentru revenirea pe teren. Deocamdată, nu am o echipă, mă antrenez singură în București, chiar dacă este dificil să îți găsești motivația atunci când nu trebuie să participi la competiții și nu știi ce îți rezervă viitorul. Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut atacuri de panică. Sunt cunoscută pentru faptul că sunt o jucătoare foarte emotivă. Înaintea meciurilor, stresul îmi provoacă dureri abdominale foarte severe. De când am primit suspendarea, este ca și cum am în fiecare zi aceste dureri și anxietate. Totuși, acum, situația este puțin mai bună”, a spus Simona Halep.