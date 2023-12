Simona Halep, mărturisiri șocante în plin proces de dopaj. De ce afecțiune suferă sportiva: „Îmi provoacă dureri abdominale foarte severe”

cu tulburări de anxietate în plin proces de dopaj. A dezvăluit afecțiunea într-un interviu în Franța, înainte de audierea la TAS. Campioana a recunoscut că suferă de anxietate, insomnii și atacuri de panică.

Simona Halep suferă de anxietate și atacuri de panică

„Continui să mă antrenez, să mă pregătesc pentru revenirea pe teren. Deocamdată, nu am o echipă, mă antrenez singură în București, chiar dacă este dificil să îți găsești motivația atunci când nu trebuie să participi la competiții și nu știi ce îți rezervă viitorul. Am trecut prin perioade în care nu am putut dormi, în care am avut atacuri de panică. Sunt cunoscută pentru faptul că sunt o jucătoare foarte emotivă. Înaintea meciurilor, stresul îmi provoacă dureri abdominale foarte severe. De când am primit suspendarea, este ca și cum am în fiecare zi aceste dureri și anxietate. Totuși, acum, situația este puțin mai bună”, a declarat Simona Halep pentru Paris Match.

Sportiva merge la psiholog

că s-a adresat unui psiholog în încercarea de a depăși momentele dificile, considerând că este victimă unei nedreptăți majore, scrie .

„Încă discut cu psihologul, mă ajută să rămân calmă și să îmi gestionez temerile. În general, este întotdeauna bine să discuți cu cineva, îți permite să te eliberezi, să te descarci, să înveți să accepți, chiar dacă, în cazul meu, este dificil, pentru că sunt victima injustiției. Pe de altă parte, știu că nu am greșit cu nimic și nu am niciun motiv să îmi fie rușine de ceva. Când văd lucrurile în felul acesta, mă ajută să lupt cu insomniile”, a mai spus Simona Halep.