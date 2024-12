Ce pensie primește Mihai Neșu de la statul român: „Nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități”

În plin , Mihai Neșu a dezvăluit că primește o pensie de doar 500 de lei de la statul român, iar sora sa în jur de 2.000 de lei. Îl ajută, însă, alte venturi pe care le are. Fostul fotbalist, care de 13 ani e în scaun cu rotile, nu-și poate imagina cum reușesc persoanele cu dizabilități să supraviețuiască zi de zi cu banii puțini pe care-i primesc de la stat.

Mihai Neșu, despre pensia pe care o primește

Întrebat de cât mai are pensia, Neșu a răspuns: „Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale. Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum… Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist. Am și pensia din Olanda care mă ajută foarte mult”.

El a mai spus că oamenii cu bani ar trebui să-i ajute pe cei necăjiți: „Nu dau sfaturi acum, pentru că și eu când eram sănătos nu făceam lucrurile pe care le văd acum normale. Am trecut prin multe și omul când suferă vede viața altfel, mai înclinat spre a încerca să ajute, dar de asta cred că Dumnezeu a lăsat lumea așa, ca omul să nu trăiască singur”.

Mihai Neșu: Mă rog la Dumnezeu să mă ajute

Întrebat cum l-a schimbat , Mihai Neșu a răspuns că și acum îi mai apare „o undă de frustrare din când în când”: „O undă că e prea mult și ai obosit. Nu se rezolvă nimic cu asta, așa că te ridici și mergi mai departe. Încerc să-mi ocup timpul zilnic cu cât mai multe chestii ca să nu dau voie la creier ca să o ia razna, să aibă gânduri negre. Încerc să-mi țin mintea ocupată cu tot felul de activități și să fiu ocupat. Acum sunt mai ocupat decât îmi doresc. Câteodată îmi doresc să stau mai liniștit. Câteodată nici nu-mi mai dau seama că sunt paralizat pentru că mă duc și vin și fac tot felul de lucruri. Mă trezesc că a trecut ziua și mă pun în pat. Atunci mai îmi aduc aminte, când mă pun să mă întorc de pe o parte pe alta, că nu pot să fac nimic. Asta e viața și n-avem ce să facem. E combinată, și cu bune și cu rele. La unii sunt foarte multe rele. E viața plină! N-am voie să mă plâng”.

Întrebat de ce spune că n-are voie să se plângă, acesta a răspuns: „Când văd copiii la noi, la Fundație, cu dizabilități, care săracii, sunt foarte grav bolnavi. N-au avut o secundă de bucurie cu sănătatea. Eu am avut 28 de ani. Parcă atunci m-am accidentat, dar chiar și așa paralizat am reușit să fac foarte multe chestii și să mă bucur de viață, dar copiii ăștia fiind așa de grav nu știi ce în sufletul lor. N-ai voie să te plângi când vezi așa cazuri grave”.

„Mă rog la Dumnezeu să mă ajute să gestionez situațiile astea dezechilibrate, să mi le echilibreze și să am firea asta. Atunci să pot trece prin viața asta”, a mai afirmat Mihai Neșu, pentru Golazo.