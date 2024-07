Ce spunea David Popovici, la revenirea în ţară de la Tokyo: „Am vrut să-i sperii pe americani, să le arăt un trailer despre ce vom face”

În urmă cu trei ani înotătorul român și a declarat că în cadrul concursurilor de la Jocurile Olimpice a vrut doar să-i sperie un pic pe adversarii săi din Statele Unite ale Americii şi să le prezinte „un trailer” din ceea ce urmează să realizeze în anii următori.

David Popovici a fost impresionat de susținerea românilor

„Nu am vrut decât să îi sperii un pic pe americani şi să le arăt doar un trailer pentru ceea ce vom face în următorii ani. Foarte tare m-a motivat faptul că ştiam că lumea este trează să mă vadă, am înotat cu gândul la voi, la toţi românii care s-au trezit dimineaţa să mă vadă. Asta m-a ajutat foarte mult, am împins foarte tare.

Tokyo ca oraş nu prea l-am văzut, am fost izolaţi de lumea exterioară. A fost frumos, dar a fost obositor. Şi mă bucur că am reuşit să fiu în cel mai mare vârf de formă pe care l-aş fi putut să îl am şi să câştig această experienţă de la Jocurile Olimpice.

Eu sunt destul de sigur că mă voi întoarce de la Paris cu o medalie, dar până la Paris mai sunt destul de multe concursuri. Toată lumea îşi doreşte câte ceva de la noi, numai că noi nu avem timp să îndeplinim dorinţele altora, avem timp doar să îndeplinim ceea ce vrem noi şi eu cred că am îndeplinit cu vârf şi măsură.

Eu mi-am atins obiectivul la Tokyo, am fost peste. Acum scrie toată lumea ce vrea, dar eu mi-am îndeplinit cu mult obiectivele şi suntem mai mult decât satisfăcuţi, atât eu cât şi antrenorul meu”, a declarat Popovici la Aeroportul Henri Coandă.