David Popovici, mesaj emoționant după Tokyo 2020: „Sunt impresionat de incredibila susținere pe care am primit-o. Sunt onorat de prietenia voastră, a românilor răspândiți pe tot globul”

David Popovici, tânăra speranță a înotului românesc, s-a arătat impresionat de susținerea incredibilă pe care a primit-o în timpul Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, unde a fost la două sutimi de medalia de bronz în proba de 200 m liber. „Sunt onorat de prietenia voastră, a românilor răspândiți pe tot globul”, a fost mesajul sportivului în vârstă de doar 16 ani.

David Popovici, după Tokyo 2020: „E nevoie de timp, răbdare și pasiune și consider că le am pe toate trei”

„Sunt impresionat de incredibila susținere pe care am primit-o, de faptul că v-ați rupt din timpul și somnul vostru ca să mă urmăriți și simt că bucuria pe care v-am adus-o este la fel de mare ca bucuria mea că am participat la cea mai mare competiție sportivă din lume. Sunt onorat de prietenia voastră, a românilor răspândiți pe tot globul! Am lângă mine oameni minunați care mă ajută să devin cea mai bună versiune a mea ca sportiv dar mai ales ca om și le mulțumesc!”, a scris David Popovici, vineri, pe Facebook.

Înotătorul de la CSA Steaua spune că, la Tokyo, a câștigat multă experiență.

„Am câștigat multă experiență, am cunoscut oameni pe care cu admirație îi priveam doar la tv iar câștigul meu personal este că am făcut parte din spiritul olimpic «𝐂𝐢𝐭𝐢𝐮𝐬, 𝐀𝐥𝐭𝐢𝐮𝐬, 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐢𝐮𝐬» – Mai repede, mai sus, mai puternic. Rămân focusat pe obiectivele mele și la fel de conștient că sunt la început de drum. E nevoie de timp, răbdare și pasiune și consider că le am pe toate trei. Vă mulțumesc pentru tot!”, a adăugat David Popovici.

Tânărul înotător a ținut să îl citeze pe Pierre de Coubetin: „Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câștigi, ci să participi, așa cum în viață nu contează triumful, ci lupta. Esențial nu e să cucerești, ci să lupți bine”/

„Deloc întâmplător, astăzi este ziua internațională a prieteniei”, a conchis David Popovici, care după participarea la Tokyo 2020 a anunțat că el și antrenorii săi își doresc să revoluționeze înotul.