Cine este jucătoarea de tenis care a râs de Simona Halep. După vacanță a început un sport nou

Eugenie Bouchard a fost prima jucătoare din Canada care a ajuns în top 5 WTA. Ea a învins-o în semifinale pe Simona Halep, la Wimbledon, în 2014.

Sportiva pare că s-a bucurat puțin când a aflat de suspendarea Simonei Halep pentru dopaj și a postat un mesaj la acea vreme pe platforma X. „Mi s-a spus să nu postez nimic astăzi”, a scris Eugenie Bouchard, conform

Tenismena a participat la Australian Open și French Open unde a ajuns până în semifinale, iar la Wimbledon a reușit să ajungă în finală, toate reușitele fiind în 2014. După un asemenea success, nimeni nu s-ar fi gândit că ea va dispărea din lumea sportului. După 10 ani de la aceste performanțe, sportive a luat o decizie radicală și s-a hotărât să schimbe sportul. Începând din acest an va juca pickeball, fiind înscrisă chiar și în campionat. După ce vacanța a luat sfârșit, Bouchard trece la antrenamente.

„La mulți ani! Vacanța este gata, e timpul să ne întoarcem la muncă”, a scris ea pe X.

Pickeball este un sport hibrid, între tenis, badminton și tenis de masa, care pare destul de atractiv pentru mulți sportivi, printre care și pe americanul Jack Sock.

