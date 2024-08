Coco Gauff, eliminată cu scandal de la Jocurile Olimpice. Campioana de la US Open a început să plângă și s-a certat cu arbitrul după o decizie controversată (VIDEO)

Coco Gauff, cap de serie numărul 2, a fost eliminată surprinzător de la Jocurile Olimpice, marți, în optimi, la capătul unei partide marcate de tensiunile dintre ea și arbitri.

Duelul dintre Coco Gauff și Donna Vekic a fost întrerupt timp de câteva minute în setul 2. Tensiunile au izbucnit în momentul în care croata conducea cu 3-2 și avea șansa de a face break, iar arbitrul de linie a dictat un aut la o minge care căzuse pe linie.

Arbitrul de linie și-a dat seama că a greșit și și-a corectat decizia, dar Gauff apucase să lovească mingea din inerție și a trimis-o în fileu. În aceste condiții, arbitrul de scaun nu a dispus o rejucare a punctului, ci i l-a acordat lui Vekic.

Campioana de la US Open și-a pierdut cumpătul și i-a cerut explicații arbitrului de scaun, dar acesta a refuzat să dicteze o rejucare a punctului. La un moment a intervenit și supervizorul.

Gauff a început să plângă, dar lacrimile jucătoarei americane nu l-au impresionat pe arbitru, iar partida a fost reluată în cele din urmă.

Donna Vekic a închis partida după două ore de joc, scor 7-6 / 6-2, și s-a calificat în sferturile turneului.

All faults aside, was right! It’s the and you’re making calls that bias the Black women players and rob their chances. The umpire even admitted fault and uncertainty in the call then gaslit and dismissed her objections.

— Oppressors Wrong (@OppressorsWrong)