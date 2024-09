Colegul lui Ianis de la națională a oferit detalii despre starea prin care trece fotbalistul lui Rangers: „Și eu aș fi la fel în locul lui”

Virgil Ghiță, fundașul Cracoviei, este coleg de cameră cu Ianis Hagi în cantonamentul naționalei și a vorbit despre situația mijlocașului în vârstă de 25 de ani.

Ce a spus Virgil Ghiță

Întrebat de despre situația lui Ianis Hagi, Virgil Ghiță a spus: „Nu mi-a povestit nimic concret. Își așteaptă rândul. E normal să ai grijă la ce spui, ce faci în momente de acest gen. Probabil e puțin supărat, stresat. Și eu aș fi la fel în locul lui. Cred însă că lucrurile se vor rezolva de la sine, fiindcă Ianis e un băiat și un jucător extraordinar. Va fi bine!”.

Totodată, întrebat cum ar fi procedat el în locul lui Ianis, Virgil Ghiță a răspuns: „Depinde de situație. Nu știu ce e în spate, ce oferte mai are pe masă, dacă își dorește sau nu să plece. În locul lui, aș fi luptat în primul rând să prind echipa, dar nu aș fi exclus nici să plec în altă parte”.

Ianis Hagi nu intră în planurile antrenorului de la Rangers

Ianis, care ar beneficia de o mărire de salariu dacă ar mai bifa vreo partidă pentru prima echipă a lui Rangers, a fost trimis de antrenorul Philippe Clement .

„Sunt conștient de zgomotul și speculațiile care s-au creat despre situația mea, rolul meu și contractul de la club. Am iubit să joc pentru Rangers și pe fanii de pe Ibrox din momentul în care am ajuns aici. Vreau să fie clar, nu am cerut niciodată să plec de la acest club. Voi fi mereu disponibil, există mereu o cale pe care să navighezi prin fiecare situație dacă există voință de ambele părți și asta a fost comunicat de mine și echipa mea cu câteva săptămâni în urmă. Sunt aici, muncesc, sunt gata să o ajut pe Rangers. Muncă, luptă pentru club, echipă și antrenor”, recent Ianis într-o postare pe Instagram.