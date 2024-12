Gică Hagi îl apără pe Ianis cu un discurs virulent la adresa lui Rangers: „Interese meschine. E grav că se întâmplă așa ceva!”

Gică Hagi i-a criticat în termeni duri pe cei de la Rangers, acolo unde fiul său, Ianis, a fost lăsat pe dinafara lotului de antrenorul Philipe Clement și a fost trimis să se antreze cu echipa a doua, potrivit .

Ianis Hagi, trimis la echipa a doua a lui Rangers

Salariul lui Ianis Hagi ar urma să fie majorat cu 7.000 de euro pe lună dacă ajunge la 100 de meciuri pentru Rangers, bornă de care îl desparte o singură partidă, așa că reprezentanții clubului ar fi decis să nu se mai bazeze pe el, susține presa din Scoția.

În ultimele zile s-a vorbit despre un transfer la Rapid, iar cluburile ar fi bătut palma, însă jucătorul ar fi refuzat. De altfel, Gică Hagi spune că .

Gică Hagi, discurs virulent

„Regele” a condamnat atitudinea celor de la Rangers.

„Ianis nu vine în primul rând, rămâne afară. El are contract cu Rangers. Apoi, ce i se întâmplă lui la Rangers e o poveste. O poveste urâtă. N-am vrut să vorbesc, dar atât spun. Le transmit și celor de acolo, e o poveste urâtă. Un jucător care a fost cel mai bun tânăr al lor, s-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors. Iar acum se antrenează singur.

Sau cu cine se antrenează. Dacă în Vest se întâmplă asta, ce pretenții să mai avem la noi, în România? Dacă acolo, la nivelul cel mai mare se întâmplă așa ceva, scuzați-mă. Ce pot să înțeleg eu, care am jucat fotbal la nivelul cel mai mare? Am zis să tac. Ianis nu vine în România, rămâne acolo. El a dovedit că poate acolo. A fost cel mai bun tânăr de la Rangers. Am auzit multe, am observat câte se scriu.

Ianis a ieșit cel mai un jucător tânăr de la Rangers. Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când nu a mai fost, nu a mai câștigat campionatul. Dacă și cu un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani, apoi se accidentează pentru Rangers, jucând acolo, facem așa… Une am ajuns?! Ce e în fotbalul ăsta? Unde s-a ajuns?! Prea departe.

Ăsta e punctul meu de vedere, ca fost mare fotbalist. El a dat totul pentru Rangers, e iubit de public, cum să nu se antreneze cu echipa mare? E singurul lor jucător de națională. Ce interese sunt acolo? Până unde au ajuns interesele?! E jucătorul care v-a făcut campioni alături de ceilalți, de Gerrard și de ceilalți! Și tânăr, are 25 de ani. Și e singurul care a fost la EURO, jucând.

În Vest, unde credem că există exemple. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva, la interese atât de meschine. MESCHINE! E grav că se întâmplă așa ceva”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă de la finalul meciului UTA – Farul 1-1.