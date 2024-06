Cosmin Contra, după calificarea României în optimile EURO 2024: „Poate o să avem și din partea politicienilor mai multe facilități pentru sport și mai ales pentru fotbal”

Cosmin Contra și-a manifestat speranța că la campionatul european le vor deschide ochii politicienilor și-i vor determina să investească mai mult în sportul românesc.

Contra: Poate o să avem și din partea politicienilor mai multe facilități pentru sport

„Sper ca această calificare să însemne mult pentru fotbalul românesc și poate că o să se mai schimbe ceva, inclusiv în cupele europene. Poate o să avem și din partea politicienilor mai multe facilități pentru sport și mai ales pentru fotbal, să fie ajutat fotbalul cu sponsori și companii care să investească și să ajute echipele românești să se prezinte mult mai bine la nivel de Europa. Să vedem dacă această calificare va fi de bun augur pe viitor”, a declarat Cosmin Contra, pentru

Cosmin Contra, reacție după calificarea României în optimile EURO 2024

Contra a pregătit actuala națională în urmă cu cinci ani, antrenându-i pe câțiva dintre tricolorii care azi au reușit

„Nu știu dacă am merite pentru formarea acestei generații. Dar mulți dintre jucători au debutat cu mine la echipa națională. Dar nu pot să spun că am merite, să-mi arog merite. N-am reușit să mă calific cu ei, erau foarte tineri, dar se pare că Edi a reușit să facă această performanță au această generație. Sunt fericit, ca fost internațional și fost antrenor al echipei naționale, că această generație această performanță. Poate am contribuit și eu cu o mică parte la această performanță, fiindcă mulți dintre jucătorii care au ajuns în semifinale la EURO U21 au debutat la naționala mare cu mine”, a mai afrimat acesta, pentru GSP.

Cosmin Contra a ținut să laude jucătorii și pe antrenorul Edi Iordănescu: „Mi-a plăcut echipa, în general, nu am doar un jucător care mi-a plăcut. Am fost organizați foarte bine în cele trei meciuri. Per ansamblu, ca echipă, cred că am arătat foarte bine. (…) (Edi Iordănescu) are meritele principale pentru această calificare. El și jucătorii. Eu cred că ar trebui să ne bucurăm pentru această mare performanță și să o apreciem cum se cuvine. Să lăudăm jucătorii, fiindcă de foarte multe ori au fost criticați jucătorii. Felicitări lui Edi, staff-ului, Federației, jucătorilor”.