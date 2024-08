JO 2024. Ana Bărbosu a avut bronzul pentru câteva zeci de secunde. A pierdut locul pe podium după contestația americancei Jordan Chiles

Ana Maria Bărbosu a avut medalia de bronz la sol, pentru câteva zeci de secunde, la Jocurile Olimpice de la Paris. Românca a pierdut, până la urmă, podiumul, după ce americanca Jordan Chiles a depus o contestație și a primit punctajul necesar pentru a urca pe locul 3.

Ana Bărbosu a primit 13,700, iar Jordan Chiles, 13,666, apoi 13,766 la contestație, urcând pe poziția a treia după Andrade și Biles.

Podiumul la sol:

brazilianca Rebeca Andrade (14.166p)

americanca Simone Biles (14.133p)

americanca Jordan Chiles (13.766p).

Sabrina Maneca-Voinea, ultimul loc la bârnă

La bârnă, Sabrina Maneca-Voinea a ratat de două ori și a încheiat finala pe ultimul loc, cu 11,733p. Starul gimnasticii americane, Simone Biles, a căzut și ea și a ratat podiumul. Italianca Alice D’Amato e noua campioană olimpică, primind 14.366, argintul a revenit chinezoaicei Yaqin Zhou (14,100), iar bronzul italiencei Manila Esposito (14.000).

Sabrina Maneca-Voinea a evoluat și în finala de la sol, unde a primit 13,700. Ea a făcut și ea contestație, însă nu a primit o notă mai mare, precum americanca Jordan Chiles.

Amintim că România a revenit cu echipa la JO după o pauză de 12 ani și are reprezentante în finalele pe aparate după o pauză de 8 ani. România nu a mai obţinut o medalie olimpică la gimnastică din 2012, de la Londra, când Sandra Izbaşa a câștigat aurul la sărituri, Cătălina Ponor – argintul la sol, iar echipa feminină – bronzul.

Echipa de gimnastică a României, locul 7 în finala feminină pe echipe

La ediția de acum a JO, echipa de gimnastică a României

„Fetele noastre au fost aşa sigure şi creative. Sigure pe ele, eu mă bucur enorm, pentru că e un lucru pozitiv pentru gimnastica românească, pentru generaţia de astăzi şi pentru cele care urmează.

În sfârşit, acum sper că nu mai are nimeni nimic de spus şi, chiar dacă are ceva de spus, nu mai contează. Am venit în finală pe echipe după 12 ani şi acum spunem că am ieşit pe locul 7.

Adică ce facem, sărim după 12 ani de neparticipare direct pe locul 2?! Au avut dificultate, frumuseţe, s-a văzut la execuţie. Au avut o dificultate mare la bârnă”,