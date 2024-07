Dan Alexa a vorbit despre palma primită de la Anamaria Prodan: „Mă felicit că nu am ripostat. În schimb, ce m-a deranjat...”

La cinci ani distanță de la palma încasată de la Anamaria Prodan, Dan Alexa a lămurit și s-a felicitat că nu a ripostat.

Dan Alexa, despre palma primită de la Anamaria Prodan

„A avut un impact foarte mare evenimentul ăla și de foarte multe ori, sunt păreri și păreri. Tâmpenii din alea (…) Foarte multe discuții după ce s-a întâmplat.

Eu cred că am făcut foarte bine ce am făcut, sincer, că nu am ripostat, foarte bine și mă felicit pentru asta. Lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere.

În schimb, ce m-a deranjat în timp cumva este că lumea mă cataloga pentru pumnul Anei, aici a fost nedreptatea. S-a creat în mine așa o mâhnire cumva pentru că nu eram drept, adică nu am nicio legătură cu meseria. Nu are. Dacă m-a deranjat, asta m-a deranjat. Nu era corect, nu e corect lucrul ăsta (…)

Nici nu m-am gândit (n.r. să ripostez). S-a întâmplat repede, a fost așa o nebunie”, a spus Dan Alexa, în podcastul lui Viorel Grigoroiu, potrivit

Alexa a susținut apoi că disputa dintre ei a fost legată de un jucător care urma să fie transferat. El cu Anamaria Prodan și a precizat că au colaborat foarte bine pe plan profesional în acea perioadă.

Ce a spus Anamaria Prodan despre palma dată lui Dan Alexa

Și Anamaria Prodan la un moment dat despre acest incident: „Nu, nu avea nicio legătură fata cu care era. Dacă eram geloasă, îl băteam pe Alexa? Crezi că dacă voiam să rămân cu Alexa, cum s-a spus, că am avut o relație și trebuia să mă mărit cu el. (…) Greșit pentru mine ca femeie. Sunt eu luptătoare, dar și Dan, e cât muntele, dar a fost gentleman, a zis „Ana, calmează-te!””.