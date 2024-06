Dan Șucu, reacție după perchezițiile de la Rapid: ”Nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu o mitralieră în mână” (VIDEO)

Acţionarul principal al FC Rapid, Dan Şucu, a oferit primele declarații în legătură cu acuzațiile care vizează membri ai galeriei FC Rapid şi ai conducerii clubului. Acesta a precizat într-o conferință de presă că nu ştie ce calitate are Daniel Niculae în dosar şi că nu are informații referitoare la faptul că polițiștii ar fi găsit în urma perchezițiilor arme de foc.

Dan Șucu, reacție după perchezițiile de la Rapid

“M-am trezit azi-dimineaţă cu un telefon de la avocat care să-mi spună că preşedintele clubului a plecat la audieri la o secţie de poliţie. E automat ceva în afara lucrurilor cu care eşti obişnuit zi de zi. Acum avem informaţii suplimentare. Deocamdată am văzut foarte puţin din datele din dosar. Nu ştiu să vă spun ce calitate are Daniel Niculae. Nu cunosc partea cu armele. Nu mi-l imaginez pe domnul Niculae cu o mitralieră în mână. Aştept şi eu să văd mai multe date din tot ce are legătură cu dosarul. Cred că nu va dura foarte mult”, a spus Şucu.

Dan Şucu a mai declarat că FC Rapid nu are de unde să ştie ce se întâmplă la stadion în perioadele din afara zilelor de meci. “Noi păzim stadionul acesta doar pe perioada meciului. Acest stadion aparţine Clubului Sportiv Rapid. Nicio firmă de pază nu garantează în clipa de faţă că nu va exista vreun nedumerit care să arunce cu ceva pe teren. Noi nu păzim stadionul ăsta. O zi la două săptămâni ne aparţine. În mod cert probabil sunt extrem de multe încăperi în acest stadion pe care nu le ştim noi, nu le cunoaştem. Dacă este ilegal, trebuie să înceteze. Dar existenţa unor torţe în tribună mi-e greu să o văd ca pe un lucru penal sau ca pe un lucru care te duce la puşcărie. Îi aşteptăm pe fani cu cea mai mare plăcere şi sunt absolut în siguranţă pe stadionul Giuleşti”.

Şucu a subliniat: “În momentul ăsta nu avem ceva anume a ne reproşa în modul în care organizăm meciurile”.

Întrebat dacă va exista o anchetă internă la Rapid şi dacă Daniel Niculae riscă vreo sancţiune, el a răspuns: “Pe baza la ce ştim în clipa de faţă nu. Nu am văzut în clipa de faţă pe cineva mai implicat în ceea ce este Rapid. Am vorbit cu Nico, mi-a explicat despre ce este vorba”.