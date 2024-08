David Popovici, primele declarații după calificarea în finala de la 100 metri: „Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut, să mă calific, a fost realizat”

După semifinala de la proba de 100 metri, David Popovici a oferit primele declarații, arătându-se a fi extrem de mulțumit de calificarea în finală.

David Popovici a înotat de pe culoarul al 5-lea, terminând al doilea

Proaspătul campion olimpic clasat pe poziția a 2-a în semifinala sa, având al 5-lea timp la general, 47,66. David Popovici a înotat de pe culoarul al 5-lea, terminând al doilea, cu un timp de 47,66, asta deși a întors abia al șaselea.

A recuperat pe final, atingând al doilea peretele. Primul a fost Pan Zhanle (47,21), deținătorul recordului mondial și olimpic în aceast probă . Finala va avea loc mâine seară, de la ora 23:39, anunță .

„Au fost foarte OK semifinalele. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut, să mă calific, a fost realizat. Aseară am adormit foarte greu, m-am culcat foarte târziu.

Am avut multe lucruri de făcut: testul anti-dopping, masa târzie, masaj, nu mai știu ce am făcut, însă m-am odihnit cât de bine am putut, la fel cum o voi face și în seara asta.

Mâine e ultima cursă de la acest concurs. Cine știe. Voi da tot ce am mai bun, nu am cum să fiu dezamăgit dacă nu iese așa cum mă așteptam eu în capul meu. Nu voi putea să intru fără trac mâine.

Am avut și ieri trac, a fost o finală foarte încordată, eram cu toții foarte agitați și blocați în căpățânile noastre”, a declarat David Popovici, imediat după semifinala din această seară.