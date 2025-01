Djokovic boicotează interviurile de pe teren la Australian Open, din cauză că unul dintre reporteri ar fi jignit fanii sârbi

și aparițiile în presă de la Channel Nine până când va primi scuze de la rețeaua de televiziune australiană, după ce reporterul acesteia „și-a bătut joc” de fanii sârbi și „a făcut comentarii jignitoare și ofensatoare” la adresa lui.

Djokovic a refuzat orice colaborare cu Channel Nine, radiodifuzorul oficial al Australian Open

Djokovic trebuia să stea de vorbă cu Jim Courier pentru un interviu de pe teren după ce a avansat în sferturile de finală, dar după o scurtă conversație în afara microfonului cu Courier, Djokovic a luat microfonul și s-a adresat pentru scurt timp mulțimii înainte de a semna autografe și a părăsi terenul, potrivit .

Djokovic a abordat apoi problema printr-o declarație la începutul conferinței de presă de după meci: „Cu câteva zile în urmă, faimosul jurnalist sportiv care lucrează pentru postul oficial Channel Nine aici, în Australia, a batjocorit fanii sârbi și m-a insultat și a făcut comentarii ofensatoare la adresa mea”, a spus el.

„Și a ales să nu-și ceară scuze publice. Nici el, nici Channel Nine. Deci, deoarece sunt radiodifuzorii oficiali, am ales să nu mai dau interviuri pentru Channel Nine.

„Nu am nimic împotriva lui Jim Courier sau a publicului australian. A fost o situație foarte incomodă cea cu care m-am confruntat astăzi pe teren. Nu era timpul, spațiul sau situația pentru a explica de ce nu vreau să vorbesc pentru interviu. Las Channel Nine să se ocupe de situație așa cum consideră ei de cuviință. Asta e tot.” Ulterior, el a postat un videoclip pe contul său X, adresându-se fanilor, în care a explicat în continuare situația.

Tony Jones, un reporter cu vechime al Channel Nine, a fost criticat săptămâna trecută pentru un segment de televiziune desfășurat în fața unei mulțimi de fani sârbi. De atunci, videoclipul s-a răspândit viral pe rețelele de socializare: „Bine ați venit înapoi în Melbourne Park, unde îi puteți vedea fanii Novak Djokovic. Scandările sunt destul de puternice”, a spus Jones.

După ce s-a întors pentru a înfrunta mulțimea, Jones a început să cânte spre ei: „Novak, este supraevaluat. Novak este pa. Novak pleacă. Mamă, ce mă bucur!”, a cântat el.

Djokovic a fost fotografiat vorbind cu Craig Tiley, directorul turneului Australian Open, după ce a părăsit terenul: „I-am spus: „Dacă vreți să mă amendați pentru că nu am dat un interviu pe teren, este în regulă, voi accepta asta” pentru că simt că este ceva ce trebuie făcut.