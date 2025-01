Doliu în lumea gimnasticii. A murit Agnes Keleti, cea mai în vârstă campioană olimpică din lume

Cea mai bătrână medaliată olimpică cu aur din lume, gimnasta maghiară Agnes Keleti, care a scăpat de Holocaust cu acte de identitate false și de represiunea brutală a Uniunii Sovietice asupra țării sale natale, emigrând în Israel, a murit la vârsta de 103 ani, potrivit

Keleti, care nu a concurat la Jocurile Olimpice până la vârsta de 31 de ani, dar a câștigat mai multe medalii decât oricine altcineva la Jocurile de la Melbourne, a murit joi la Budapesta, unde s-a întors să locuiască în 2015, a declarat Comitetul Olimpic Maghiar (HOC).

„Agnes Keleti este cea mai mare gimnastă produsă de Ungaria, dar una a cărei viață și carieră s-au împletit cu politica țării și religia ei”, a spus Comitetul Olimpic Internațional.

Ea a fost cea mai în vârstă gimnastă feminină care a câștigat aurul olimpic, 10 medalii olimpice, inclusiv cinci de aur. Ea a fost, de asemenea, unul dintre cei mai de succes trei olimpici evrei.

Născută într-o familie de evrei sub numele de Agnes Klein la 9 ianuarie 1921, Keleti s-a apucat de muzică și gimnastică în copilărie, devenind o violoncelistă desăvârșită – și mai târziu profesionistă – și câștigând primul ei campionat național de gimnastică la vârsta de 16 ani.

A fost considerată o speranță de medalie pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1940, dar jocurile au fost anulate din cauza celui de-al doilea război mondial și, cu Ungaria sub ocupație nazistă, Keleti a fost expulzată din clubul ei de la Budapesta împreună cu toți ceilalți „non-arieni” în 1941.

Forțată să se ascundă, a supraviețuit războiului într-un sat din mediul rural maghiar. Mama ei, Rosza, și sora, Vera, au supraviețuit și ele, dar tatăl ei, Ferenc Klein, și alte câteva rude au murit la Auschwitz.

„Am reușit să cumpăr actele de identitate ale unei fete creștine, ea avea aproximativ aceeași vârstă ca mine”, a spus ea într-un interviu din 2020. „Cu hârtiile mele false am reușit să evadez în țară. Am stat într-un sat îndepărtat și am găsit de lucru ca servitoare.”

Odată cu anularea Jocurilor Olimpice din 1944, Keleti, care s-a întors la gimnastică în timp ce lucra ca violoncelist profesionist după război, s-a calificat pentru Jocurile de la Londra din 1948, dar nu a putut concura din cauza unei rupturi de ligament a gleznei. Asta însemna că primele ei Jocuri Olimpice au avut loc la Helsinki în 1952, moment în care a depășit cu mult vârsta de pensionare a majorității gimnastelor. Keleti a câștigat aurul la sol, un argint în competiția pe echipe și două bronzuri.

La Jocurile de la Melbourne din 1956 – concurând împotriva legendarei Larisa Latynina a URSS, care a devenit cea mai decorată gimnastă feminină din istoria Olimpiadei – Keleti a câștigat patru medalii de aur și două de argint.

Keleti a murit în spital după ce se pare că a fost internată cu pneumonie în ziua de Crăciun.