E Ianis Hagi la fel de bun ca tatăl său? Mircea Lucescu: „Să nu exagerăm” / Ce a spus despre parcursul României la EURO

Mircea Lucescu a declarat pentru presa italiană că România poate fi surpriza plăcută de la EURO 2024. Totodată, acesta a făcut o comparație între Gheorghe Hagi și fiul său, Ianis.

Ce a spus Lucescu despre Gheorghe și Ianis Hagi

Mircea Lucescu a vorbit despre Gheorghe Hagi și fiul său, Ianis, în contextul în care „regele” a spus despre băiatul lui că e mai bun decât era el la vârsta sa.

„Să nu exagerăm. Ianis joacă foarte bine, e un jucător de ultima pasă, coechipierii lui ştiu asta şi-l eliberează pentru a avea un impact mare, cu ambele picioare, ceea ce este o mare calitate. Gică avea doar piciorul stâng, dar era decisiv în toate meciurile. Ianis încă nu are această calitate şi nu are capacitatea fizică a tatălui său, care ataca spaţiile, se avânta în lupte. Ianis are nevoie de o secundă în plus, trebuie să se relaxeze înainte să paseze. Gică se baza pe instinct”, a declarat Mircea Lucescu, pentru tuttosport.com, potrivit

Mircea Lucescu: România ar putea fi surpriza frumoasă la EURO

Acesta a mai afirmat că România poate face în continuare o figură frumoasă la EURO.

„Atunci , orice e posibil. Așa era și Italia pe vremuri. România ar putea fi surpriza frumoasă la EURO 2024.

În ciuda acestui fapt, cred că am putea asista la , la o echipă ce va ridica total neașteptat trofeul! Este adevărat. Poate va fi rândul Austriei, poate al Elveției, ori poate va fi rândul nostru, al României”, a mai declarat Mircea Lucescu.