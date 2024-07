EURO 2024. Mihai Neșu: „Olanda pare o echipă un pic sub nivelul arătat în ultimii ani, pe când băieții noștri s-au autodepășit”. Care e jucătorul său preferat

Mihai Neșu consideră că Olanda e favorită la , dar „pare o echipă un pic sub nivelul arătat în ultimii ani”, pe când tricolorii s-au autodepășit. Așa că disputa nici vorbă să fie tranșată. „E un turneu spectaculos, , a făcut niște ”, a mai spus fostul internațional.

Mihai Neșu, despre EURO 2024

Neșu a susținut, într-un interviu pentru , că acest Campionat European s-a dovedit a fi unul echilibrat, iar unele meciuri au fost „minunate”.

„E un campionat mai echilibrat decât ne așteptam. Echipele mai slab cotate s-au autodepășit. Multe dintre echipele mai bine cotate au dezamăgit. Și atunci a apărut acest echilibru, așa au ieșit meciurile astea minunate. Italia a plecat acasă, Elveția a surclasat-o. Georgia a făcut senzație. Eu chiar am văzut toate meciurile lor și mi s-au părut cele mai interesante, erau multe ocazii de ambele porți. E un campionat plăcut pentru spectatori”, a susținut Neșu.

Cum vede Mihai Neșu confruntarea România – Olanda

Întrebat cum i se pare România la acest turneu final, fostul fotbalist a răspuns: „Sunt foarte fericit pentru parcursul lor și pentru toată atmosfera care s-a creat în jurul echipei naționalei. E adevărat cum i-a numit Edi Iordănescu, e o generație de suflet, chiar s-a creat ca o aură în jurul lor, de dragoste și de bucurie din partea oamenilor, și sper să-i ducă în continuare mai departe, cât mai departe”.

El a mai afirmat că Dennis Man e favoritul său dintre tricolori: „De când era la Steaua, la FCSB, mie îmi place de Dennis Man. E jucătorul meu preferat. Și acum, la Euro, mi-a plăcut mult de el”.

Neșu a lăudat și alți jucători: „Sunt câțiva foarte buni, în formă foarte bună, cum ar fi Man, Drăguș, Coman, chiar și Ianis Hagi. Mi-a plăcut foarte mult de el la meciul cu Slovacia. Chiar vorbeam aici cu cineva care a fost la meci și zicea că de pe stadion se vede exact toată munca lui Ianis de pe teren. Dacă ești pe teren observi cât de mult cere mingea, se demarcă, comunică cu colegii, e ca un argint viu, deși la televizor poate nu pare. Plus că avem acum și un stâlp al apărării cum nu am mai avut de mult timp, pe Drăgușin. Toți s-au autodepășit, și Rațiu, și Bancu”.

„Olanda e favorită, am citit că și Edi a declarat asta, nu poate nimeni să ascundă lucrul ăsta. Dar noi, așa cum ne-am autodepășit în ultimii ani, poate reușim și acum. Uite, la meciul din Elveția, am jucat prost, dar până la urmă nu am pierdut și vezi că Elveția bate pe toată lumea, numai pe noi nu a reușit. Îmi doresc din tot sufletul ca băieții să se autodepășească și să facă un meci la fel de bun ca acela cu Ucraina. Chiar și partida cu Belgia mi-a plăcut, doar că nu au mai avut eficiență”, a mai afirmat Mihai Neșu, pentru GSP.

Întrebat dacă Olanda i se mai pare o sperietoare, fostul internațional a răspuns: „Are o combinație de jucători care pot face oricând diferența și niște jucători mai de nivel mediu, să zic așa. Pare o echipă un pic sub nivelul arătat în ultimii ani, așa e. Doamne ferește!, să nu ne arate acum că nu e așa. Dar e important ca echipa noastră să facă mai mult decât a făcut până acum. Deși băieții au făcut mult și până acum, sacrificiu, luptă multă. Eu sper să ne intereseze mai mult de noi și mai puțin de olandezi. Îi știm, i-am văzut, sperăm să trecem mai departe, să avem șansa asta”.