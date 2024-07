Fostul mare fotbalist Dănuț Lupu a fost eliberat din închisoare. Decizia este definitivă

Fostul mare fotbalist Dănuț Lupu a fost eliberat din închisoare, după ce a fost condamnat la șapte luni și 10 zile de închisoare. Acesta , motivând decizia cu faptul că nu și-a găsit niciun taxi disponibil.

Dănuț Lupu a fost eliberat din închisoare

Decizia este definitivă și a fost luată de Tribunalul București. Judecătorii au respins contestația făcută de procurorii care doreau ca fostul mare fotbalist să execute întreaga pedeapsă de șapte luni și 10 zile.

În curând, Dănuț Lupu va părăsi Penitenciarul Rahova și, după cum a spus chiar el, va ocupa un post de director sportiv la un club de fotbal din București, scrie .

Pe 2 octombrie anul trecut, Dănuț Lupu , după ce a fost prins conducând fără permis de conducere. Pe atunci, el motiva infracțiunea pe care a comis-o prin faptul că nu a găsit niciun taxi disponibil.

„Vreau doar să menționez că îmi pare rău, dar am fost nevoit să conduc pentru că mă simțeam foarte rău. Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi și la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, preciza Dănuţ Lupu.