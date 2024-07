Gică Hagi a refuzat propunerea FRF de a prelua echipa națională: „A fost cu siguranță una din cele mai dificile decizii pe care le-am luat în întreaga carieră”

Gică Hagi a anunțat oficial că a refuzat propunerea Federației Române de Fotbal de a deveni noul selecționer al echipei naționale.

„Regele” și-a anunțat decizia, luni, printr-un comunicat de presă.

„Dragi suporteri români, în urma discuțiilor din ultima perioadă, cu privire la dorința Federației Române de Fotbal de a fi noul selecționer al României, doresc să precizez următoarele:

– Am analizat în ultimele zile această posibilitate, pentru că, pe de o parte, trebuiau îndeplinite anumite condiții ale F.R.F, iar pe de altă parte există proiectul pe care l-am început la Farul Constanța în urmă cu trei ani, unde îmi doresc să construim un club puternic.

– Din acest motiv am decis că nu pot accepta, în acest moment, propunerea Federației Române de Fotbal de a fi selecționerul echipei naționale.

– A fost cu siguranță una din cele mai dificile decizii pe care le-am luat în întreaga carieră, pentru că naționala României reprezintă visul oricărui tehnician român.

– Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. Hai, România !”, a declarat Gică Hagi, pe site-ul clubului Farul Constanța.

Echipa națională a rămas fără selecționer după despărțirea de Edi Iordănescu

Edi Iordănescu la cârma primei reprezentative după EURO 2024.

„Nu am întrerupt un contract în derulare cu FRF, nu am renunțat, nu am plecat la jumătatea sau începutul unui drum. Contractul meu se încheiase. Pur și simplu. Nu am abandonat pe nimeni. Ba din contră, am luptat împreună și ne-am bucurat împreună, pentru că acest contract s-a încheiat cu îndeplinirea obiectivelor. De la acest moment încolo, au urmat decizii care țin de viața mea, de familia mea și de viziunea pe care o am privind viitoarele etape din profesia mea”, , luni, într-o postare pe Facebook.