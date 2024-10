Ianis Hagi, înger și demon pentru Rangers la revenirea în prima echipă. A fost decisiv la scurtă vreme după intrarea pe teren, dar ulterior a primit roșu

Ianis Hagi a fost introdus de antrenorul Philippe Clement pe teren în a doua repriză a jocului cu St. Johnstone și a reușit să paseze decisiv după doar opt minute, dar spre finalul meciului a lăsat-o pe Rangers în inferioritate numerică.

Ianis Hagi, înger și demon pentru Rangers

Introdus pe teren în minutul 46, internaționalul român a pasat decisiv pentru Cerny în minutul 58, la golul 2 al lui Rangers. Hagi n-a apucat să termine meciul pe teren, pentru că în minutul 81 a primit un roșu direct după o intrare dură.

Pentru mijlocaș, meciul marchează încheierea unei perioade complicate, în care fusese exilat la echipa a doua de antrenorul Philippe Clement.

„Eu sunt jucătorul lui Rangers. Iubesc clubul. S-a vorbit foarte mult pe seama mea. Eu am spus-o în două mesaje foarte clare pe Instagram. Eu vreau doar să joc fotbal. În istoria mea scurtă de fotbalist nu am dezamăgit pe nimeni care a avut încredere în mine. Sunt fapte, așa cum și nea Mircea mi-a dat încredere.

Am fost în comunicare permanentă cu dânsul, am făcut pregătirea fizică cu echipa a doua, chiar mai greu decât la prima echipa. Nu am dezamăgit niciodată un om care a avut încredere în mine. Le-am mulțumit celor din țară care s-au interesat de mine, le urez multă baftă, dar lupta mea e afară”, declara Ianis Hagi după , potrivit .

Notă de 6,6

Românul a primit o notă de 6,6 din partea SofaScore pentru cele aproximativ 36 de minute pe care le-a jucat în duelul cu St. Johnstone.

Rangers s-a impus cu 2-0 și are 16 puncte după șapte etape, dar este abia a treia în Scoția, la cinci lungimi de campioana en-titre și marea rivală, Celtic Glasgow, și Aberdeen.

Pe 24 octombrie, Rangers va primi vizita lui .