Ion Țiriac, Camelia Potec și Elisabeta Lipă, reacție emoționantă după victoria lui David Popovici din finala olimpică de 200 m liber. Cum au fost surprinși cei trei (VIDEO)

Ion Țiriac, Camelia Potec și Elisabeta Lipă, trei nume mari din istoria sportului românesc, au asistat la triumful lui David Popovici din finala olimpică de 200 m liber, luni seară, la Paris, și au izbucnit în extaz la încheierea cursei.

Ion Țiriac, Camelia Potec și Elisabeta Lipă, reacție emoționantă

David Popovici a devenit campion olimpic după o cursă cu adevărat dramatică, în care a trecut la conducere abia spre final, iar diferența fost făcută de câteva sutimi. Astfel, bucuria românilor a fost cu atât mai mare, după cum o demonstrează și secvențele în care au fost surprinși Ion Țiriac, Camelia Potec și Elisabeta Lipă, trei nume grele din istoria sportului românesc. Imaginile pot fi urmărite

„A câștigat! La două sutimi!”, a strigat Ion Țiriac în momentul în care s-au afișat rezultatele.

Camelia Potec, la rândul ei campioană olimpică la 200 m liber, la Atena 2004, a fost și ea extrem de emoționată și privea cu uluire spre bazin. Lângă ea a putut fi observată și Elisabeta Lipă, multiplă campioană olimpică la canotaj și port-drapel al României la edițiile din 2000 și 2004, care ținea strâns un drapel tricolor.

David Popovici e noul campion olimpic al probei de 200 m liber

a reușit o cursă de senzație și din istoria înotului masculin autohton.

„ , fix așa aș descrie-o, așa am descris-o până acum. Pe ultimii 50 de metri, îl vedeam pe american în fața mea, știam că e undeva în stânga mea, văzusem că plecase tare… Chiar dacă nu te uiți la ei, îi simți acolo, respirându-ți în ceafă. Îi vezi cu coada ochiului. Știam că sunt acolo și nu mi-am permis pentru nicio secundă să o las moale. Nu trebuia nici prea tare să plec, nici prea încet, am făcut exact cursa pe care îmi doream s-o fac”, a declarat sportivul, citat de .