Ion Țiriac, la spital în Viena. Care este starea de sănătate a fostului tenismen

Ion Țiriac s-ar confrunta cu și ar fi fost internat, miercuri seara, la un spital din Viena.

Cum se simte

Fostul tenismen ar fi trebuit să participe la un eveniment în cursul zilei de miercuri, dar nu a ajuns din cauza problemelor de sănătate, scrie

Starea de sănătate a miliardarului român este mai bune și, din fericire, nu are probleme grave de sănătate, fiind internat și în trecut pentru a preveni orice agravare.

A avut Covid-19

În 2020, el a ajuns la spital după ce a fost infectat cu virusul Covid-19 și a stat 8 zile într-o clinică din Germania. El ar fi contactat virusul din SUA și a ținut acest lucru în secret până în 2021, când a povestit că i-a fost ușor să treacă peste infesctarea cu virusul. A fost asimptomatic și el se vaccinase cu serul de la Pfizer.

„Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel.

Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu.

Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă (n.r. dozele). L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci, dacă ai puțină minte în cap”, la acea vreme.