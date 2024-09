Ion Ţiriac: Mă stupefiază dopingul legal. Nu poţi să profiţi de excepţii terapeutice pentru anumite boli. Adică de pe lista neagră tu ai voie să iei pastiluţa pentru că eşti puţin bolnăvior

Ion Ţiriac a declarat că sunt sportivi, inclusiv tenismeni, care iau medicamente ce conţin substanţe interzise, beneficiind de excepţii terapeutice pentru anumite boli. Fostul jucător de tenis s-a arătat „stupefiat” de acest doping legal.

Ion Ţiriac, despre dopingul legal

„Pe mine mă stupefiază faptul că până acum nimeni nu a ridicat problema ce se întâmplă cu dopingul legal. Cum e posibil ca, după cum am fost eu informat, câştigătorul cursei de 100 m de la Jocurile Olimpice de la Paris (n.r. – americanul Noah Lyles) a avut 8 excepţii (n.r. – terapeutice). Adică de pe lista neagră tu ai voie să iei pastiluţa pentru că eşti puţin bolnăvior. O dată, de două ori, de trei ori… de opt ori? Nu. Spiritul AMA/WADA a fost că nu există pe jumătate însărcinat. Adică ori eşti însărcinată, ori nu eşti însărcinată. Deci nu există diferenţă, că eşti bolnav sau nu eşti bolnav. Dacă eşti, te duci la spital şi te tratezi, iar când ieşi poţi sau nu poţi să joci. Dar nu poţi ca tu să profiţi zeci de ani de nişte medicamente… Mă ocup puţin de treaba asta pentru că mă dezorientează complet.

În tenis au fost jucători şi jucătoare, nu dau nume, care au avut tot timpul până la 8-9-10 excepţii. Nimeni nu poate să îmi spună mie că un părinte are un copil cu 10 boli şi nu îl duce la un doctor”, a declarat Ion Țiriac, potrivit

Ce comparație a făcut Țiriac între Halep și Sinner

Acesta a comparat apoi cazurile de dopaj în care au fost implicați Simona Halep și Jannik Sinner.

„Simona Halep dacă era deşteaptă spunea de la început: ‘Eu sunt pe teren, vorbiţi cu echipa, nu cu mine. Ce să iau eu în primul tur la US Open?’ Dar a fost pozitivă, deci de undeva a venit. A venit de la echipă care i-a dat să bea ceva şi echipa a recunoscut după 3-6 luni.

Nu cunosc exact , dar am vorbit cu nişte prieteni care ştiu mai bine situaţia… şi se pare că este foarte adevărat (n.r. – ce spune Sinner). Dacă Sinner ar fi băut acea substanţă, doar o linguriţă, sau dacă ar fi injectat un miligram, ar fi avut mult mai mult decât 0,000001 cât a avut el la testare. Deci există o diferenţă între treburi.

Dar pentru mine cea mai importantă treabă este cu aceste excepţii. Când s-a înfiinţat AMA/WADA nu existau aceste excepţii terapeutice. Dar când ai deschis cutia Pandorei şi dai unuia un drept şi altuia nu se întâmplă ce ni s-a întâmplat cu Andreea Răducan, cu Halep… deci aici e problema cea mare. Sau să spună: ”Luaţi, fraţilor, ce vreţi până crăpaţi. Să fiţi tot la fel. Pentru că undeva trebuie să fie o egalitate”. Şi eu în momentul de faţă eu nu văd această egalitate”, a mai afirmat Ion Ţiriac, potrivit Agerpres.

Declarația a fost făcută la conferința de presă de la tragerea la sorți a tabloului principal de la Țiriac Foundation Trophy 2024.

Halep se simte nedreptățită în raport cu Sinner

În aceeași conferință, chiar Simona Halep a vorbit despre cazul de dopaj al liderului ATP Jannik Sinner, remarcând în modul în care a fost tratată ea față de el.

„Nu am nimic cu Sinner, cu jucătorul, chiar cred că poate fi vorba de o contaminare. Am trecut prin asta și știu cât de greu și de urât este, dar modul de judecată nu a fost corect nici față de mine, nici față de ceilalți sportivi care au trecut prin acest infern. În urmă cu doi ani, cred că am fost 3 sau 4 sportivi prin aceeași situație. Sper ca pe viitor să se judece la fel. Indiferent dacă ești numărul 1 sau numărul 200 trebuie să fii tratat la fel în această situație!”,