Simona Halep, despre cazul de dopaj al lui Jannik Sinner: „Nu am nimic cu el, dar modul de judecată nu a fost deloc corect faţă de mine”

Simona Halep, fost lider WTA, a declarat că modul în care a fost judecat cazul de al liderului ATP Jannik Sinner faţă de ea. „Indiferent dacă ești numărul 1 sau numărul 200 ”, a insistat sportiva.

Halep, reacție în cazul de dopaj al lui Sinner

„Nu am nimic cu Sinner, cu jucătorul, chiar cred că poate fi vorba de o contaminare. Am trecut prin asta și știu cât de greu și de urât este, dar modul de judecată nu a fost corect nici față de mine, nici față de ceilalți sportivi care au trecut prin acest infern. În urmă cu doi ani, cred că am fost 3 sau 4 sportivi prin aceeași situație.

Sper ca pe viitor să se judece la fel. Indiferent dacă ești numărul 1 sau numărul 200 trebuie să fii tratat la fel în această situație!

Am fost foarte atentă întotdeauna, nu am luat nimic fără să mă asigur că este bun, corect, curat. A fost o greșeală, echipa mea mi-a dat aceste suplimente, probabil că era responsabilitatea mea de mă duce la laborator. Pe cutie nu scria că este interzisă vreo substanță din ce conținea suplimentul. Chiar îmi doresc să nu treacă nimeni prin așa ceva, a fost foarte urât și foarte greu emoțional, dar vreau să las asta în urmă”, a afirmat Simona Halep, potrivit

Declarația a fost făcută la conferința de presă de la tragerea la sorți a tabloului principal de la Țiriac Foundation Trophy 2024.

Când intenționează Halep să revină pe terenul de tenis

Tot acum, Simona Halep a afirmat că ar vrea să participe la Hong Kong Tennis Open, programat în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie.

„Am viața înainte și sper să revin pe teren, acolo îmi doresc să fiu, nu știu pentru cât timp, dar îmi doresc să revin. Sunt încă în recuperare cu genunchiul, dar plănuiesc la sfârșitul de octombrie să joc un turneu la Honk Kong, mi-aș dori tare mult. Mi-e dor, simt lipsa competiției, sper să fiu sănătoasă și aptă de joc, ăsta e planul”, a mai spus sportiva, potrivit GSP.