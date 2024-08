Laura Cosoi, declarații emoționante după a patra naștere: A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Știm că formula asta nouă va fi pentru totdeauna

La mai puțin de două săptămâni după ce , Laura Cosoi deja s-a recuperat complet și a revenit pe platourile de filmare. Actrița a spus că a avut o naștere naturală, iar travaliul nu a fost foarte lung. În plus, a avut alături medici de încredere. Laura Cosoi și partenerul ei

Laura Cosoi, despre a patra naștere

„A fost absolut minunată întâlnirea cu Aida. Nu am avut un travaliu foarte lung, a fost o naștere naturală. Aida a fost mare. A avut 4 kg 100 și 54 de cm. Am știut cumva că va fi mare, pentru că așa ieșea la toate măsurătorile, dar a fost cu mult mai peste, ca să zic așa, cât se estima. Avea vreo 3 kg 800 ultima oară, dar important este că am reușit să nasc. A fost foarte bine, mă bucur foarte mult că am avut oameni de încredere alături de mine: medicul, moașa evident. (…) S-a întâmplat foarte repede, nu a durat foarte mult, cred că în două ore am născut”, a afirmat Laura Cosoi, pentru Antena Stars, potrivit

Prezentatoarea TV a mai dezvăluit că în sala de nașteri a fost și soțul ei, Cosmin, care a asistat la venirea pe lume și a celorlalte fetițe.

Cum a fost primită Aida de surorile ei. Laura Cosoi: Formula asta nouă va fi pentru totdeauna

Actrița a vorbit și despre întâlnirea Aidei cu surorile ei mai mari: „Au fost foarte simpatice, evident că au fost extraordinar de entuziasmate. (…) Le-a fost foarte dor de mine, (…) dar e bine că suntem împreună acum și știm că formula asta nouă va fi pentru totdeauna așa încât nu am grăbit lucrurile, am lăsat totul să vină de la sine și s-a potrivit perfect”.

Totodată, Laura Cosoi a mai afirmat că încet, încet începe să se adapteze statutului de mămică a patru copii: „Încă nu-mi dau seama prea bine ce e cu mine legat de patru, de cifra asta, în sensul că încet încet iau lucrurile, să nu fiu copleșită, le iau cum vin, mă adaptez. Astăzi a venit Rita cu mine la filmare pentru că și-a dorit foarte mult să fie cu mine, și i-am îndeplinit această dorință. Data viitoare va fi Vera probabil alături de mine”.