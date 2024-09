Lotul oficial al României pentru EURO 2024: Cei 26 de tricolori selecționați de Edi Iordănescu

Selecționerul Edi Iordănescu a dezvăluit lista finală cu 26 de jucători pentru EURO 2024, imediat după ultimul meci amical cu Liechtenstein și înaintea expirării termenului-limită impus de UEFA.

Ce decizie a luat selecționerul după amicalul cu Liechtenstein?

Decizia de a prelungi anunțul lotului a fost influențată de necesitatea unui raport medical detaliat după meciul cu Liechtenstein. Edi Iordănescu a dorit să afle starea jucătorilor utilizați în meci, dar și starea celor cu probleme medicale, cum ar fi Andrei Burcă, Adrian Rus, Răzvan Marin și Denis Alibec, potrivit

Cine sunt cei care nu vor face parte din lotul pentru EURO 2024?

Pe 24 mai, Edi Iordănescu anunța un lot preliminar de 28 de jucători, însă ProSport a dezvăluit că Răzvan Sava și Constantin Grameni nu vor fi incluși în lotul final pentru EURO 2024. Cei doi tineri internaționali U21 au fost chemați pentru a participa la antrenamentele echipei naționale, dar nu vor face parte din echipa pentru turneul final din Germania.

Care sunt marile surprize din lotul României pentru EURO 2024?

În lista finală, Daniel Bîrligea, Bogdan Racovițan și Vasile Mogoș sunt surprizele lotului final anunțat de Edi Iordănescu. Acești jucători au fost convocați anterior în cadrul preliminariilor și au fost păstrați în echipa finală pentru turneul din Germania.

Cine sunt jucătorii incluși în lotul României pentru EURO 2024?

Ianis Hagi va purta numărul 10 în Naţionala României la Euro-2024, preluând acest număr emblematic după ce Nicolae Stanciu a decis să evolueze cu numărul lui Olimpiu Moruţan, anunţă frf.

Accidentat, Moruţan va rata turneul final, dar va fi prezent în Germania pentru a-şi susţine colegii din tribune. Astfel, numărul 10 revine sub numele HAGI la Campionatul European. Ultima oară când a fost prezent s-a întâmplat la EURO 2000, când România a fost învinsă în sferturile de finală de Italia, scor 2-0. Acela a fost şi ultimul meci al lui Gheorghe Hagi la echipa naţională.

Acum, fiul său, Ianis Hagi, duce povestea mai departe, iar HAGI 10 revine la EURO, aducând o notă de nostalgie şi mândrie fanilor echipei naţionale.

Lotul României pentru EURO 2024 este format din:

Portari:

– Horațiu Moldovan

– Florin Niță

– Ștefan Târnovanu

Fundași:

– Andrei Rațiu

– Vasile Mogoș

– Radu Drăgușin

– Bogdan Racovițan

– Adrian Rus

– Ionuț Nedelcearu

– Andrei Burcă

– Nicușor Bancu

Mijlocași:

– Deian Sorescu

– Ianis Hagi

– Dennis Man

– Marius Marin

– Adrian Șut

– Răzvan Marin

– Nicolae Stanciu

– Darius Olaru

– Alexandru Cicâldău

– Valentin Mihăilă

– Florinel Coman

Atacanți:

– Denis Drăguș

– George Pușcaș

– Denis Alibec

– Daniel Bîrligea

Care este programul meciurilor României în faza grupelor la EURO 2024?

România va juca în faza grupelor la EURO 2024 după cum urmează:

– 17 iunie, ora 16:00 – România vs Ucraina (Munchen)

– 22 iunie, ora 22:00 – Belgia vs România (Koln)

– 26 iunie, ora 19:00 – Slovacia vs România (Frankfurt)