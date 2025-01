Madison Keys, declarație arogantă după ce a eliminat-o pe Gabi Ruse de la Australian Open. Reacția româncei: „Va veni și vremea ei, atât pot să spun”

Madison Keys pe Gabriela Ruse, joi, în turul 2 de la Australian Open, și a fost acuzată de lipsă de eleganță pentru declarațiile făcute la finalul partidei.

Americanca a închis duelul după două ore și 31 de minute de joc, scor 7-6 / 2-6 / 7-5.

Madison Keys, declarație arogantă

La interviul de după joc, Keys a spus că nu a practicat „cel mai bun tenis” al său în victoria cu Gabi Ruse și că nu s-a bucurat de partidă.

„Mă simt bine. Da… nu a fost cel mai bun tenis al meu. Am fost nevoită să lupt pentru victorie. Ea a fost la un nivel bun. Da, cool”, a declarat Keys după finalul dramatic de meci, citată de .

Când persoana care o intervieva i-a spus că publicul s-a bucurat de spectacolul oferit de ea și Ruse, Keys a răspuns: „E bine că v-ați bucurat. Măcar cineva a făcut-o”.

„A trebuit să dau totul, am luptat pentru fiecare punct. A jucat foarte bine, am încercat să-mi dau seama ce am de făcut pe parcurs. Nu am servit atât de bine cât mi-aș fi dorit, așa că a trebuit să-mi schimb planul de joc, să încerc să «supraviețuiesc» în partidă. Mă bucur că am reușit să câștig meciul.

Mi-a plăcut mereu să joc în Australia, aici am atins prima mea semifinală de Grand Slam și mereu m-am descurcat bine aici, am avut parte de un sprijin grozav. Mi-a părut atât de rău că nu am putut juca anul trecut. Mă bucur că am jucat astăzi în fața acestora fani extraordinari”, a mai declarat Madison Keys, numărul 14 mondial în tenisul feminin.

Reacția Gabrielei Ruse

Gabriela Ruse a comentat declarațiile lui Keys într-un interviu pentru .

„Nu o să comentez lucrul ăsta, până la urmă fiecare își spune părerea, nu mă interesează prea mult ce a spus. Mă concentrez pe mine și este normal ca, atunci când o jucătoare de pe locul 125 vine și aproape că te și bate, să ai astfel de comentarii, atâta vreme cât nu reușești să stai cu capul sus și să accepți că există posibilitatea ca o jucătoare de pe locul 150 să te bată. Dar va veni și vremea ei, atât pot să spun!”, a declarat Gabi Ruse, numărul 125 mondial.