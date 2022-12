Martinez, nou gest controversat și în timpul paradei de la Buenos Aires. Și-a bătut joc de Mbappe

Emiliano Martinez, portarul naționalei de fotbal a Argentinei, a ieșit din nou în evidență printr-un gest care a creat deja controverse, chiar în timpul paradei din Buenos Aires.

Argentina a sărbătorit al treilea titlu mondial din istorie pe străzile din Buenos Aires. Peste patru milioane de persoane, potrivit estimărilor publicațiilor locale, au fost prezente pe străzile din Buenos Aires pentru a-i saluta pe eroi.

Portarul celor de la Aston Villa a fost surprins ironizându-l pe Kylian Mbappe, golgeterul recent încheiatei Cupe Mondiale. Martinez ține în brațe o păpușă cu fața starului de la PSG și face gesturi ironice, ducând degetul la gură.

Cel mai mediatizat gest rămâne cel din timpul festivității de premiere, când a făcut un gest obscen cu trofeul pe care tocmai îl primise, cel de cel mai bun portar.

„Am făcut-o pentru că m-au huiduit francezii. Aroganțele astea nu merg cu mine”, a fost explicația portarului Argentinei.

Emiliano Martínez carried a baby toy with Mbappé’s face on it during the victory parade in Argentina today! 😳🇦🇷

— EuroFoot (@eurofootcom)