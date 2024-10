Mbappe, ironizat ziarul de casă al Barcelonei înainte de a veni la Real Madrid: „Fără mască pentru a vedea mai bine golul lui Lamine Yamal”

Kylian Mbappe și-a încheiat parcursul la EURO 2024 și se pregătește să vină în sfârșit la Real Madrid, iar jurnaliștii de la , un ziar apropiat de FC Barcelona, l-au ironizat pe starul francez pentru prestația din , scor 1-2.

Ziarul de casă al Barcelonei spune că Mbappe a fost „fără mască pentru a vedea mai bine golul lui Lamine Yamal”

Căpitanul Franței a suferit o fractură nazală în primul meci al Franței la EURO 2024 și apoi a fost nevoit să joace cu mască în aproape toate partidele, cu excepția semifinalei cu Spania, în care a ales să renunțe la ea.

„Fără mască pentru a vedea mai bine ”, au titrat cei de la Mundo Deportivo, un ziar apropiat de FC Barcelona, clubul la care joacă Yamal și cu care Mbappe va duce bătălii grele din sezonul viitor în tricoul Madridului.

Jurnaliștii catalani spun că reușita tânărului Yamal a fost „golazo-ul Europeanului”.

„Un șut pe care Mbappe l-a văzut cu claritate. Nimic nu îl împiedica pe francezul lui Real Madrid să vadă golul în toată splendoarea sa. Fără mască și fără alte opțiuni în afară de a-l vedea pe Lamine cum s-a aruncat în genunchi, s-a lăsat îmbrățișat timid, a fugit spre bancă pentru a se îmbrățișa cu colegii săi și și-a spus că, da, primul său gol la European este o operă de artă, o confirmare că Lamine este pur și simplu un geniu, că fiecare meci este mai bun”, au mai scris cei de la Mundo Deportivo.

Ce a spus Mbappe despre decizia de a renunța la mască

Starul francez a vorbit la rândul său despre pentru semifinala cu Spania.

„Am avut ambiția să fiu campion european, am avut ambiția să fac un EURO bun, Europeanul meu a fost un eșec total. Este o dezamăgire, trebuie să plecăm în vacanță. O să mă odihnesc bine, cred că am nevoie să mă întorc proaspăt când o vom lua din nou de la capăt și să facem multă pregătire (…). M-am săturat, nu-mi vedeam bine colegii. Am vorbit cu medicul și mi-a spus să iau decizia ca un bărbat și nu regret”, a declarat starul lui Real Madrid, potrivit , citat de .