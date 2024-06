Medicul Simonei Halep a dezvăluit cine a inițiat procedura medicală care a dus la suspendarea sportivei. Detalii neștiute despre cazul de dopaj: „Nu cred că e singura care a luat”

Medicul Simonei Halep, dr. Dana Safta, a vorbit despre situația sportivei. Specialista a crezut întotdeauna că tenismena noastră este nevinovată, așa că a explicat detaliat cum a ajuns Halep să treacă prin calvarul care astăzi s-a terminat. TAS a anunțat că .

Ce spune medicul Simonei Halep despre situația prin care a trecut sportiva

Din punctul de vedere al dr. Dana Safta, sportiva noastră a fost neîndreptățită pe tot parcursul cazului de dopaj. Tot ce s-a întâmplat a fost un accident, pentru că Simona Halep verifica întotdeauna pe lista anti-doping ce medicamente are voie sau nu să ia, în cazul unei probleme medicale.

„La modul foarte corect, ingerarea a fost un simplu accident. Simona sigur a fost convinsă că acest supliment a fost testat, sunt convinsă că avea informații că utilizau și alți jucători de la academie, dar ce a urmat ulterior mie mi se pare o țesătură proastă care ei i-a creat o stare grea pentru că a apărut neîncrederea. Simona dintr-o persoană tonică, cu încredere absolută, întotdeauna verificam pe lista anti-doping ce are voie sau nu să ia ca medicament. S-a lăsat cu încredere totală pe mâna lor, nu aș crede că a fost ceva voit, ci o neglijență, ei au inițiat acest supliment, nu știu cât au verificat. Ele trebuie verificate, parte cu parte. Dar ceea ce s-a creat ulterior, toată această poveste oribilă, toată această discuție, neprietenoasă…”, a declarat dr. Dana Safta.

Suplimentul luat de Halep a mai fost folosit și de alți sportivi

Dr. Dana Safta susține cu tărie că Simona Halep nu a fost singura sportivă care a luat suplimentul , care, în februarie, și-ar fi asumat vina cu privire la situația tenismenei.

„Nu cred că este singura care a luat, era un produs care se folosea în interiorul academiei. Lotul din care a luat s-a dovedit că era contaminat. Asta ține de producător. Sigur că era ceva în compoziție, fără discuție.

Rămân la ipoteza că a fost accidentală acea contaminare, nu cred că a fost în mod voit. Eu nu vreau să cred că este o mână criminală. Eu vreau să cred că există o superficialitate oriunde. Nu mi-ar fi putut trece vreodată prin minte ca Simona să procedeze altfel decât modul acela corect în care ea a fost toată viața”, a mai spus specialista, pentru .

Detalii despre pașaportul biologic al Simonei Halep

Cu privire la pașaportul biologic al sportivei, în care au fost sesizate neregulile, medicul susține că este vorba despre o „găselniță odioasă”. Cei de la ITIA ar fi observa câteva nereguli, în opinia lor, și de aceea au luat măsurile care au dus la scandalul din tenis și la nedreptatea campioanei noastre.

„Sunt pe lângă Simona de 10 ani, habar nu am avut de acest pașaport biologic. Nimeni nu știa. Am întrebat tenismeni cu ștate vechi, dacă știau de acest pașaport, înțeleg că el exista de prin 2013, Simona a fost testată riguros, i se luau probe, în pașaportul biologic erau trecute doar cele de sânge. Uitându-mă la acest pașaport, la toate probele, din 2013 până în 2023, toate valorile erau normale. Nu era nimic care să sară, nici sub linie, nici peste linie. Atunci ce s-a gandit ITIA, apoi laboratoarele acestea, că Simona a întrebuințat și alte metode neortodoxate prin care și-a crescut hemoglobina.(…)”, a mai spus dr. Dana Safta, potrivit sursei citate anterior.