Singurul lucru făcut de Patrick Mouratoglou după ce TAS a anunțat reducerea pedepsei în cazul de dopaj al Simonei Halep: „Are cineva o mașină a timpului?”

Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, a publicat un mesaj pe aplicația X (fosta Twitter), distribuind și un text legat de victoria sportivei noastre, deși nu a reacționat direct până în acest moment cu privire la decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) . Probabil multe persoane se așteptau ca acesta să reacționeze în vreun fel, însă până la difuzarea știrii nu există nicio reacție oficială a antrenorului.

În februarie, Simona Halep a fost prezentă la TAS, la Lausanne, unde, timp de trei zile, a încercat să își arate nevinovăția în cazul de dopaj. În Elveția a fost prezent și cu privire la situația sportivei noastre.

De la aflarea verdictului și până la difuzarea acestei știri, fostul antrenor al sportivei noastre, Patrick Mouratoglou nu a transmis niciun mesaj concret, însă a distribuit pe profilul lui de X (fosta Twitter) un articol publicat de Tennis Majors, în care jurnaliștii au anunțat că Simona Halep a câștigat la TAS și poate reveni oricând pe teren.

Full details as ‘s ban is reduced to 9 months

Ulterior, acesta a publicat reacția lui Ahmad Nassar, de la Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis.

„Ne bucurăm pentru că Simona și-a curățat numele. Dar să ne abținem de la o numi „victorie”. Nimeni nu a câștigat cu adevărat aici. Ea nu primește ultimul an și jumătate înapoi. Nu primeșe punctele din clasament și premiile în bani. Și, culmea, TAS a decis că suspendarea Simonei s-a încheiat în iulie anul trecut… are cineva o mașină a timpului? Acest lucru trebuie să se schimbe. Și vom lucra pentru a o schimba”, a transmis Ahmand Nassar, pe Twitter (X).

— Ahmad Nassar (@ahmad4athletes)