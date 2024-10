Motivul incredibil pentru care șefa echipei de gimnastică feminină a Japoniei a fost retrasă de la Jocurile Olimpice

Shoko Miyata, șefa echipei de gimnastică feminină a Japoniei, a fost retrastă de la Jocurile Olimpice, după ce a încălcat codul sportiv de conduită, după ce a băut și a fumat.

„Ambele părți au discutat problema și au decis retragerea din competiție”, a declarat directorul executiv al Asociației Japoneze de Gimnastică (JGA), Kenji Nishimura.

Oficialul a adăugat că gimnasta a consumat alcool „într-o cameră din satul sportivilor, situat în Centrul Național de Antrenament”.

Nishimura spune că Shoko Miyata a recurs la fumat și la alcool „din cauza numeroaselor presiuni exercitate de obiectivele competitive care fuseseră stabilite”, scrie .

„Am dori să ne cerem scuze pentru neplăcerile și grijile pe care vi le-a cauzat acest lucru (…) Nu este doar responsabilitatea doamnei Miyata. Cred că întreaga Asociație de Gimnastică este responsabilă.

Doamna Miyata trebuie să ispășească pedeapsa pentru culpa sa. Totuși, vom face tot posibilul să o sprijinim, astfel încât să poată face un nou pas spre viitor”, a mai spus directorul executiv al JGA.

În urmă cu doi ani, Shoko Miyata a câștigat medalia de bronz la bârnă, la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică.

În vârstă de 19 ani, gimnasta a fumat și a consumat alcool, deși codul de conduită al Asociației Japoneze de Gimnastică le interzice sportivilor aceste vicii în timpul activităților echipei, indiferent de vârstă.

