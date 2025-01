Vedeta braziliană a clubului arab Al-Hilal, Neymar da Silva Santos Júnior, cunoscut ca Neymar Jr. și-a reziliat contractul. Considerat cel mai bun marcator din istoria selecţionatei Braziliei, atacantul nu a jucat decât șapte meciuri de în Liga saudită.

Decizia de reziliere a contractului a fost anunțată de clubul de fotbal saudit, într-un mesaj pe rețeaua de socializare X (Twitter). Potrivit sursei citate, cele două părți au ajuns la un acord în acest sens. După despărțirea de clubul din Riad, Neymar se va întoarce în Brazilia, la Santos, echipa unde a cunoscut consacrarea.

„Al-Hilal şi Neymar au convenit să pună capăt relaţiei lor contractuale de comun acord”, au scris reprezentanții clubului al-Hilal în mesajul postat pe contul de pe reţeaua X.

Neymar a ajuns în A , în august 2023, de la Paris Saint Germain (PSG). El a semnat un contract estimat la 90 de milioane de euro pe sezon. În prezent, brazilianul încasează, la Al-Hilal, în jur de 200 de milioane de euro pe an. Sumele provin nu doar din salariu, ci și din drepturi de imagine și bonusuri.

Fotbalistul mai avea contract cu echipa din Riad până în vara acestui an, la finalul lunii iunie. În urma rezilierii, Neymar a renunțat și la o parte din salariul care i se mai cuvenea, aproximativ 10 milioane de dolari.

Deși transferul său, pentru 90 de milioane de euro, de la PSG la , a fost considerat o adevărată lovitură, în 2023, Neymar nu a reușit să se impună. El a jucat doar șapte meciuri într-un an şi jumătate.

A fost lovit de ghinion chiar din primul sezon, când s-a accidentat într-un joc al naționalei Braziliei cu Uruguai. În octombrie 2023, Neymar a suferit o accidentare gravă la ligamentele încrucişate de la genunchiul stâng. A revenit în competiţie abia un an mai târziu, pe 21 octombrie 2024, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor Asiei.

Două săptămâni mai târziu, însă, a suferit o nouă accidentare. De această dată a fost lovit la coapsă și a devenit indisponibil pentru mai multe săptămâni.

