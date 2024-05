Neymar, ţinta glumelor pe internet. Cum arată după 3 luni de pauză (VIDEO)

Neymar şi-a rupt ligamentul încrucişat al genunchiului stâng în octombrie, în timpul unui meci din preliminariile Mondialului alături de națională. Sportivul a jucat foarte puţin de când Al-Hilal din Arabia Saudită.

În prezent, acesta se recuperează în Brazilia în urma operației suferite. Lipsa de activitate s-a resimțit și a dus la acumularea de kilograme în plus.

Fotbalistul, în vârstă de 31 de ani, și-a îngrijorat fanii cu ultima apariție, fotografiat fiind la ziua de naștere a lui Romario.

Ulterior, internauții s-au amuzat pe seama kilogramelor lui.

Neymar went from eating defenders to eating defenders’ meal

— Troll Football (parody) (@Troll_Fotballl)