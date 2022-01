Oficial: telenovela Loţi Boloni – FRF, la final. De ce n-a mai ajuns antrenorul de 68 ani pe banca naţionalei. Răzvan Burleanu l-a dat de gol

Naţionala României are, în sfârşit, un selecţioner: pe Edi Iordănescu. Are misiunea de a reduce echipa națională în elita fotbalului european, a declarat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, marți, în conferința organizată pentru prezentarea antrenorului.

Până să ajungă la varianta Iordănescu jr, FRF a negociat aproape o lună de zile cu Loţi Boloni. De ce nu s-au înţeles cele 2 părţi? Şeful de la Casa Fotbalului a rupt tăcerea şi în acest caz.

Boloni a refuzat 3 clauze impuse de Federaţie

Până acum, Ladislau Boloni nu a dorit să ofere un răspuns concret cu privire la discuțiile purtate cu reprezentanții Federației Române de Fotbal, însă antrenorul a decis să lămurească lucrurile.

Ladislau Boloni va susține o conferință de presă, miercuri, de la ora 10:00, la Crowne Plaza. Coincidență sau nu, tot acolo a avut loc și conferința de presă din anul 2001, în care antrenorul și-a anunțat plecarea de la echipa națională, la Sporting Lisabona.

Oricum, Răzvan Burleanu a lămurit lucrurile deja. Au fost 3 piedici în calea numirii antrenorului de 68 ani pe banca naţionalei.

„Domnul Boloni şi-a dorit să preia naţionala. N-au fost elemente de natura financiară în calea acordului, ci au fost elemente ce n-au ajuns la un consens. Ar fi 3:

introducerea unui obiectiv intermediar. Să nu uităm importanţa Ligii Naţiunilor

stabilitatea staffului tehnic

clauze de reziliere. Am vrut să nu mai repetăm greşeala FRF din prmul său mandat.

Acelaşi contract a fost pus la dispoziţia antrenorilor cu care s-a intrat în discuţii„, a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

Edi Iordănescu, prima reacție după numire

Antrenorul a fost prezentat marți, într-o conferință de presă susținută după încheierea Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal.

„Am încredere că putem, cu băieții, cu Federația, cu suporterii, construi o echipă care poate să ne facă mândri, să strălucească și putem face performanță. Când a venit prima discuție pentru echipa națională, am pus tot în plan secund. Pentru mine, echipa națională înseamnă enorm. Vine și din familie, continui o muncă începută cu foarte mulți ani în urmă.

Eu am spus că orice antrenor își dorește să fie prima variantă când este abordat. Așa a fost la echipele de club pe care le-am antrenat. Am demonstrat că, atunci când e vorba de echipa națională, am capacitatea de a pune în plan secund orice orgoliu. Cred în Dumnezeu și în destin, dar cred și în muncă. M-am inspirat din realizările tatălui meu”, a spus Edi Iordănescu.