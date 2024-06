Prezență surpriză în tabăra Simonei Halep înainte de primul meci la WTA Miami

Simona Halep (32 de ani) va reveni marți seară pe terenul de tenis, după o pauză de 16 luni, în urma scandalului de dopaj în care a fost implicată.

Prima adversară a Simonei Halep la revenirea în circuit va fi Paula Badosa, în prima rundă a turneului de tenis Miami Open, care va avea loc în perioada 19-31 martie.

La ultimele antrenamente, Simona Halep a avut parte de o surpriză. Darren Cahill, fostul ei antrenor și actualul tehnician Jannik Sinner, i-a făcut o vizită Simonei și a discutat cu ea înainte de revenirea în circuit.

Darren Cahill şi-a petrecut câteva ore alături de Simona Halep, în contextul în care Sinner nu ajunsese încă la Miami.

Something we have been waiting almost 2 years for! Simona Halep and Darren Cahill back together on the court!

— Romanian Tennis (@WTARomania)