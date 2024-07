Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a fost eliminată de la Wimbledon: „Nu pot să-mi explic”

Deși este cea mai bine clasată româncă din clasamentul WTA, Sorana Cîrstea a fost eliminată în primul tur al turneului de la Wimbledon.

Sorana a fost dezamagită după duelul cu Sonay Kartal

Sportiva de 34 de ani din România a cedat în fața lui Sonay Kartal, care ocupă locul 298 WTA și a pierdut duelul cu scorul de 6-3, 2-6, 0-6, potrivit

Kartal a avut o serie excelentă în a doua parte a meciului, când a obținut 10 puncte consecutive. Sportiva s-a calificat în turul doi după o oră și 52 de minute de joc și se va duela cu Clara Burel, locul 45 WTA.

Singura sportivă românca care s-a calificat până acum în turul doi este Anca Todoni, iar Gabriela Ruse, care o va înfrunta pe campioana Wimbledon 2022 Elena Rybakina, și Ana Bogdan, care va concura cu Cristina Bucsa, locul 63 WTA.

Cîrstea: „Am simțit că nu mai găsesc soluții”

„Am început meciul foarte bine, dar nici acum nu pot să îmi explic ce s-a întâmplat în seturile doi și trei. 3-2, totul în regulă în acel moment în setul 2, dar apoi mi-a făcut break și de acolo jocul meu a colapsat total. Am simțit că nu mai găsesc soluții. Am intrat în panică. Chiar și eu, nu pot să îmi explic ceea s-a întâmplat la sfârșitul setului 2.Chiar și cu experiența mea, este inacceptabil așa ceva. Am în continuare fascită plantară severă, cronicizată deja. Am făcut niște injecții. Accidentarea este acolo, dar nu are nicio treabă cu înfrângerea de astăzi.Nu m-a afectat în niciun fel. Trebuia să câștig acest meci”, a spus Sorana Cîrstea.