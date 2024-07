„Prost”. Kevin De Bruyne a înjurat un reporter, apoi a plecat de la conferința de presă (VIDEO)

Amărât că echipa sa a fost eliminată în optimile EURO 2024, belgianul Kevin De Bruyne a avut o ieșire nervoasă la o conferință de presă, microfoanele captând momentul în care a spus „prost”, cu referire la unul dintre reporterii prezenți.

Luni, , scor 1-0, în optimile de finală ale Campionatului European. Franţa s-a calificat în sferturi prin autogolul lui Vertonghen.

Prezent la conferința de presă de după meci, Kevin De Bruyne s-a arătat deranjat de întrebarea pusă de un reporter, notează

„Stupid”: Kevin De Bruyne angry after a question about his „golden generation” who didn’t win anything

— JS Grond-Tran (@JS_Grond)