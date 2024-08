Rafael Nadal s-a oprit în optimile turneului de la Madrid. Ce român a fost menționat în discursul de rămas-bun (VIDEO)

s-a oprit, marți noapte, în optimile de finală ale Mastersului de la Madrid, unul dintre turneele pe care le-a dominat de-a lungul anilor, după ce a pierdut în fața cehului Jiri Lehecka, locul 31 ATP.

Nadal, competitiv până spre finalul primului set

Fostul lider mondial, Rafael Nadal, a fost competitiv până spre finalul primului set. Acesta a condus cu 5-4, însă de acolo a urmat o serie care i-a frânt ritmul. Jiri Lehecka a luat fulgerător următoarele cinci game-uri, scrie .

Cei doi au mers cu serviciul până la final, când Nadal a fost înfrânt cu 5-7, 4-6, la două ore și trei minute de la start.

Familia lui Nadal, în lacrimi

Fiindcă 2024 va fi ultimul său an în circuit, organizatorii i-au dedicat lui Nadal o ceremonie de adio pusă la punct până la cele mai mici detalii.

Sportivul a fost aplaudat în picioare de 13.000 oameni. Aceasta și-a reținut cu tact emoțiile, însă sora, Maribel, soția, Maria Francisca, și părinții fostului lider mondial nu au reușit.

Astfel, camerele i-au surprins pe cei mai importanți membri ai familiei lui Rafa plângând.

All of us right now 🥲 — Tennis TV (@TennisTV)

În timpul ceremoniei a fost prezentă întreaga echipă a spaniolului, antrenorii Carlos Moya, Marc Lopez și Gustavo Marcaccio, fizioterapeutul Rafa Maymo, agenții Carlos Costa și Jordi Robert, PR-ul Benito Perez-Barbadillo, precum și doctorul Angel Ruiz-Cotorro, medicul care l-a însoțit pe Rafa pe toată durata carierei.

Ce român a fost menționat în discursul de rămas-bun

Sportivul le-a mulțumit celor care l-au ajutat pe parcursul carierei.

„Am reușit să-mi iau rămas bun la un nivel decent pe teren, asta înseamnă totul pentru mine. Plec de aici cu o amintire de neuitat, niciodată nu vă voi putea mulțumi suficient! Nu știu dacă a fost ultima oară când joc în Spania (a confirmat în conferință că în Cupa Davis la finalul sezonului, la Malaga, n.r.), însă asta-i o amintire pe care n-o voi putea șterge vreodată. Pentru mine, Madridul a fost mai important decât orice Grand Slam, emoțiile de aici vor rămâne cu mine pentru totdeauna”, a transmis Nadal, conform sursei citate.

Rafael Nadal a mai spus: „Este emoționant, dar nu am terminat încă, nu este sfârșitul, doar aici, la Madrid, este sfârșitul. […] Nu este momentul să mă las, am un drum de parcurs, nu vreau să renunț la acea adrenalină încă. Am făcut pași înainte în această săptămână, plec de aici cu mai puține îndoieli”.

Tenismenul a menționat că se simte norocos ca a putut să-și transforme hobby-ul într-o meserie pe care să o facă la un nivel bun.

„Sper că am putut fi un exemplu bun pentru noile generații, asta e mai important decât titlurile. Și sper că v-am putut oferi emoții plăcute. E dificil că această zi a venit, dar asta este realitatea astăzi, viața și corpul mi-au oferit semnale în acest sens”, a transmis el.

În cele din urmă, acesta le-a mulțumit lui Feliciano Lopez, lui Ion Țiriac și „tuturor celor au făcut posibilă desfășurarea acestui turneu”.