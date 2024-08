Regulă dură introdusă de FRF: echipele din primele două ligi, obligate să folosească în fiecare meci minimum cinci jucători formați în România

Într-o inițiativă ce poate fi considerată că încearcă revitalizarea fotbalului românesc, președintele Federației Române de Fotbal, astăzi că cluburile din primele două eșaloane fotbalistice vor trebui să se supună unei noi reguli.

Începând cu sezonul următor 2024/2025, toate echipele ce evoluează în Liga 1 și Liga 2 vor fi obligate să folosească în fiecare meci cel puțin 5 jucători formați la nivel național, iar din sezonul următor numărul va crește la 6, potrivit .

De unde a apărut necesitatea schimbării regulamentului

Ca argument în privința necesității aplicării regulii nou introduse, Răzvan Burleanu a invocat faptul că echipele românești folosesc din ce în ce mai mulți jucători străini în defavoarea promovării celor români

„Ce mai remarcăm în ceea ce privește Liga 1 este că numărul mare de minute jucate de fotbaliștii străini crește de la un an la celălalt. Am sesizat un trend descendent cu privire la folosirea jucătorilor U21 și U23. Cluburile au vândut jucători de aproximativ 140 de milioane de euro în ultimii ani. 62% au fost vânzări reprezentate de fotbaliști sub 23 de ani. Descoperim la nivel european o creștere a interesului pentru această categorie”, a spus Burleanu.

Ce sancțiuni vor primi echipele care încalcă regula

Președintele FRF a anunțat și sancțiunile pe care le vor primi cluburile care nu vor respecta această regulă: stoparea plăților provenite de la UEFA.

”În prima fază, vom aplica sancțiuni de ordin financiar. Vor fi legate de sumele de la UEFA și de fondurile guvernamentale, dacă acestea se vor debloca. Chiar la începutul anului am avut o întâlnire cu premierul României. Suntem încrezători în implicarea și susținerea celor mai importante academii din fotbalul românesc.

Plățile de solidaritate se acordă tuturor cluburilor din Liga 1 și Liga 2 care nu se califică în grupele cupelor europene și care intră în top 20 academii. În 2024, plățile sunt de 2,5 milioane de euro. Dacă nu respecți regula, banii vor fi opriți”, a mai spus Burleanu.

Inițiativa FRF are drept scop stoparea, într-o anumită măsură, a numărului mare de jucători străini, nu neapărat și cu calitate sportivă, ce evoluează în întrecerile din România, dar, cel mai probabil, este de fapt o măsură cerută de guvern pentru deblocarea fondurilor alocate academiilor de fotbal, menționate de Burleanu în declarația sa.

Din punct de vedere legal, în justiție de cluburi, dacă acestea se consideră că modificările făcute le nedreptățesc sau le discriminează.