Simona Halep a rămas cu sechele după suspendarea în cazul de dopaj. Mărturisirile dureroase ale sportivei: „Am suferit emoțional, mental”

Simona Halep a revenit oficial pe terenul de tenis după ce TAS a redus în luna martie perioada de suspendare de la patru ani la 9 luni. , întrucât sportiva se confruntă cu probleme medicale.

Nu de mult, tenismena noastră a oferit un interviu în care a vorbit despre perioada care parcă nu se mai termina. După cei doi ani complicați, Simona Halep a rămas cu sechele.

Mărturisirile dureroase ale Simonei Halep, după cei doi ani de chin

După ce a revenit oficial pe teren, Simona Halep pentru a se recupera, însă totul pare să fie incert, pentru că durerile persistă în continuare.

„(n.r. jumătatea goală sau plină a paharului) Cred că aș vedea ambele părți. Cred că și de asta, că iau aspectele pozitive ale lucrurilor, totul s-a lămurit (n.r.: în cazul de dopaj), am câștigat (n.r.: apelul) și am putut să demonstrez adevărul, că n-am greșit cu nimic în legătură cu tenisul.

În schimb, jumătatea goală a paharului ar fi pauza de doi ani pe care am avut-o. A venit la pachet cu multe chestii negative. Din punct de vedere mental, epuizarea, problemele fizice care au apărut, că am stat o perioadă atât de lungă pe tușă. Acum, e foarte greu să recuperez timpul pierdut.

Dar cel mai important aspect a fost legat de partea emoțională. Cu toții avem nevoie de echilibru din acest punct de vedere, ca să fim pozitivi. Dar situația prin care am trecut eu… A fost cu adevărat dificilă. A fost foarte greu să rămân pozitivă tot timpul”, a spus Simona Halep, potrivit .

Prin ce a trecut Simona Halep după ce a fost suspendată pentru dopaj

Simona Halep susține că a suferit emoțional și că nu se aștepta ca revenirea să fie chiar atât de grea. Deși , sportiva a rămas cu ceva sechele.

„Am suferit emoțional, mental. Nu mă așteptam ca revenirea să fie atât de dificilă și, chiar dacă am câștigat (n.r.: apelul), iar totul s-a lămurit, în continuare, am rămas cu ceva sechele.

Am avut familia alături. Știu că sună a clișeu, dar pentru mine a fost exact cum auzisem. Că atunci când ai probleme, când dai de necazuri, lumea te părăsește. Și rămâi doar cu familia și oamenii care îți sunt foarte apropiați. Așa că, la mine, a fost la fel.

M-am izolat un pic. M-am simțit în siguranță doar alături de oamenii foarte apropiați, de familie și de niște prieteni. Tenisul m-a învățat, de-a lungul anilor, că trebuie să fii puternic. Și că trebuie să aștepți ziua următoarea pentru a da tot ce ai mai bun.

Și exact asta am făcut, încercând să păstrez, de asemenea, o gândire pozitivă”, a mai spus sportiva.

Cum se simte acum Simona Halep

Nu de mult, , susținând că în continuare mai are nevoie de recuperare. De câteva luni, Simona Halep se confruntă cu o accidentare la genunchi și de aceea își dorește să își acorde timpul necesar pentru recuperare.

„Bună tuturor,

Am vrut să ofer o mică actualizare privind starea mea de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu e cea mai bună veste, dar am vrut să vă împărtășesc.

De câteva luni mă lupt cu o accidentare la genunchi. E o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost una greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine și, pe lângă asta, lupta fizică nu ajută cu siguranță. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera corect, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să mă întorc cât mai curând posibil, dar nu sunt o mașinărie, sunt o ființă umană și am nevoie de timp să mă recuperez din tot ceea ce am trecut.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să revin pe teren cât de curând”, a spus Simona Halep în urmă cu aproape o săptămână.