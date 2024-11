Situație controversată la Jocurile Olimpice de la Paris. Italianca Angela Carini a rezistat doar 45 de secunde în ring cu adversara sa, acuzată că, de fapt, e bărbat

O situație controversată a avut loc la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce italianca Angela Carini a rezistat doar 45 de secunde în ring cu adversara sa, algerianca Imane Khelif, care a fost acuzată că este, de fapt, bărbat.

Imane Khelif a creat o adevărată controversă anul acesta la Jocurile Olimpice de la Paris, întrucât anul trecut i-a fost interzis de către Federația Internațională să concureze la Mondiale, după ce a picat un test de testosteron și a fost acuzată că este bărbat.

The IOC has legitimized male violence against women as entertainment.

Get men out of women’s sports. who should never have been made to enter a boxing ring with Imane Khelif.

— Genevieve Gluck (@WomenReadWomen)