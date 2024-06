Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la US Open. A fost învinsă de Karolina Muchova în două seturi (VIDEO)

​Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Karolina Muchova în sferturile US Open, scor 0-6, 3-6. Meciul a durat o oră şi 37 de minute.

„E o victorie dulce, iar acest stadion e incredibil. Vă mulțumesc că ați venit să ne încurajați,” a fost prima reacție a Karolinei Muchova, potrivit

Începând de luni, ​Sorana Cîrstea va urca pe locul 26 WTA.

Muchova o va înfrunta în semifinale peste Coco Gauff, care a trecut de Jelena Ostapenko, scor 6-0, 6-2. Mukova ajunge în premieră în semifinalele de la US Open.

