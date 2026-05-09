Alina Bădic, cunoscuta realizatoare a emisiunii „ ”, a abordat în ediția din 9 mai problemele legate de implicarea sufletească în deslușirea misterului vieții. Ea l-a avut invitat pe terapeutul Vlad Anghel.

Alina Bădic, despre întrebările menite să clarifice misterele vieții

Specialista în astrologie a abordat în debutul emisiunii întrebările care ne macină atunci când încercăm să deslușim misterele vieții. Sunt multe întrebări la care ne dorim să primim răspunsuri, însă acestea nu vin de fiecare dată când le cerem.

„Participarea sufletului la misterul vieții are o mare complexitate. Complicitatea cu lumea supranaturală poate să ne ofere mult mai multe informații și sensuri atunci când ne pierdem printre obstacolele vieții.

Este puterea ta la tine cu adevărat? Îți îndeplinești misiunea pentru care ai venit pe Pământ? Cine are grijă cu adevărat de sufletul nostru? De ce preluăm anumite blesteme din neam și cum putem conștientiza matricea cu care am venit? De fapt, în ce măsură știi ce trebuie să faci în viața aceasta? Vrei să fii cu adevărat aproape de universul care vrea ceva de la tine? Acordați credit, în continuare, sufletului și destinului?

Iată câteva întrebări pe care, cu siguranță, cu toții le avem în minte și în suflet. Ne dorim de foarte multe ori să avem răspunsuri pentru sufletul nostru, dar nu reușim întotdeauna, atunci când ne este greu”, a spus Alina Bădic în debutul emisiuni de .

Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 10 – 16 mai

Berbec

„Pentru că nativii Berbec au o zonă extraordinar de potențată, trebuie să înțeleagă ce se întîmplă cu personalitatea lor în această perioadă. Vom vedea native Berbec ce redescoperă ceea ce au de făcut. Vorbim despre acest foc cardinal. Există o rațiune foarte clară pe care ei o vor înțelege: de ce sunt aici? de ce fac profesia aceasta? de ce locuiesc în această casă? de ce sunt în această relație…”

Taur

„Nativii Taur au în perioada următoare – acum este acest Marte pe Casa sufletului, și Saturn și Neptun – o viață tulburată. Au foarte multe lucruri de făcut și rămâne foarte puțin spațiu pentru acea voce interioară. Unde este vocea interioară care are cel mai mare ecou? Cine vă aude cu adevărat…”

Gemeni

„Pentru nativii Gemeni am tot vorbit despre un soi de purificare uraniană, despre faptul că Gemenii primesc ajutor din partea lui Uranus, în sensul în care acesta face echipă cu Pluto în semnul Vărsătorului și primesc o speranță. O speranță care vine la un nivel foarte puternic…”

Rac

„Pentru nativii Rac este foarte interesantă această perioadă deoarece Jupiter se găsește încă aici. Mai au puțin Racii să se bucure de această umbrelă protectoare…. care pe undeva spune: «protejezi sau ești protejat». Energia se duce acum, și grație energiei plutoniene, saturniene și neptuniene, într-o zonă în care Racii trebuie să vadă, din punct de vedere lunar, afectiv, dacă au disponbilitate să protejeze și pe cine anume…”

Leu

„Pentru nativii Leu aș vorbi despre un paradox pentru că, vorbeam, astrologia funcționează pe principii de paradox. De foarte multe ori acolo unde suntem foarte puternici suntem și foarte slabi ori vulnerabili. De multe ori se spune despre nativii Leu că au o zonă de forță și sunt solari. Pericolul în perioada următoare vine chiar din zona în care v-ați făcut remarcați, de acolo de unde aveți foarte multă energie…”

Fecioară

„Pentru , cheia este verifică, punem etichete, spunem lucruri, le criticăm, le înțelegem…dar în perioada următoare întrebarea este cum restabilim ordinea când am pus etichete – este energie mutabilă acestui semn de pământ – am făcut lucrurile ca la carte, am muncit și, totuși, am scăpat lucrurile de sub control…”

Balanță

„Pentru nativii Balanță se dezvoltă foarte multe lucrui grație planetelor din semn opus, foarte multe puncte forte. Nativii Balanță trebuie să descopere punctele forte. Nu este ușor să faci acest lucru. Veți începe să descoperiți că multe lucrui sunt în dezavantajul dumneavoastră. Fie descoperiți o relație care nu funcționează și nu le aduce profit în sensul bun al cuvântului…

Scorpion

„Pentru nativii Scorpion avem și această guvernare foarte puternică a lui Pluto, care este și stăpânul tărâmurilor subterane. Pluto a schimbat semnul și acum este foarte puternic deoarece îl dinamizează foarte mult Soarele, în semnul Taurului, semn opus Scorpionului. Este clar că avem o legătură puternică cu lucruri pe care nu le controlăm. Ca atare, nativii Scorpion trebuie să identifice săptămâna viitoare acele lucruri pe care nu le controlează foarte bine…”

Săgetător

„Nativii Săgetător, ca toate semnele de foc, au pe undeva cam același tipar legat de lecția de viață pe care harta astrală o oferă acum. Există mai multe tipuri de abordare a unei astrograme. Ne putem centra pe anumite planete care cum sunt în forță sau le putem lua pe toate în calcul. Nativii Săgetător au o centrare pe trei planete mari, foarte importante pentru ei. Este planeta guvernatoare care vorbește despre faptul că trebuie să ia în calcul acea voce interioară; este planeta Pluto care vorbește despre spațiul relational care poate fi un pic agresiv energetic…; mai este o zonă care vine la pachet – Saturn și Neptun – a dezechilibrelor care vin din partea unor persoane ce consideră că au o autoritate asupra Săgetătorului…”

Capricorn

„Pentru nativii Capricorn este foarte important să vă alegeți un model de frumusețe, de înțelepciune, să spunem așa, un lucru care vă aduce bucurie și liniște sufletească. Pe lângă viață, puritate, purificare și celelalte elemente importante despre care am vorbit mai devreme, este o perioadă de mare purificare cu Saturn și cu Neptun pe primele grade într-un semn atât de inocent precum Berbecu. Șii toate zodiile trebuie să facă această purificare…”

Vărsător

„Pentru nativii Vărsător este cu adevărat o solicitare foarte mare. Ei sunt foarte solicitați de prezența lui Pluto în semn, Pluto care acum este perturbat destul de puternic de Soare și Mercur. Nu trebuie să ignorăm nici o conjuncție pe care o face Soarele cu o planetă, iar cum conjuncția Soare – Mercur vorbește despre o predispoziție la certuri și la gânduri haotice…”

Pești

„Pentru nativii Pești vorbeam despre obstacole și alte lucruri pe care le experimentăm cu toții. Însă maturitatea la care ajungem atunci când ai Nodul Nord în semn, așa cum au Peștii acum este de neegalat și de nedescris. Experiențele pe care le-au avut Peștii în ultima perioadă au fost atât de puternice, și o spun în sens favorabil, încât orice lucru chiar și unul mai dur sau mai puțin plăcut care ar veni către ei n-ar face decât să le aducă o mare bucurie…”