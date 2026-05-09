Iulia Petcu
09 mai 2026, 15:43
Chivu a dat mâna cu Papa Leon Foto/vatiannews.va
  1. Cum a ajuns Chivu într-un moment istoric pentru Inter
  2. Ce mesaj a transmis Papa Leon al XIV-lea campionilor Italiei
  3. Ce spune Papa despre responsabilitatea față de tineri

Pentru Cristian Chivu, dimineața de sâmbătă a adus unul dintre acele momente care depășesc granițele sportului. La scurt timp după primul titlu de campion câștigat din postura de antrenor, românul a ajuns alături de delegația lui Inter Milan la Vatican City, unde echipa a fost primită oficial de Pope Leo XIV.

Cum a ajuns Chivu într-un moment istoric pentru Inter

După un sezon care a adus titlul în Serie A, Cristian Chivu trăiește una dintre cele mai intense perioade ale carierei sale de antrenor. Succesul obținut pe banca tehnică a lui Inter a fost urmat rapid de un eveniment cu încărcătură aparte, organizat chiar înaintea duelului cu Lazio.

Vizita la Vatican continuă o tradiție mai veche a clubului din Milano, care a ales de-a lungul anilor să marcheze performanțele majore prin întâlniri cu Suveranul Pontif.

„Un moment special pentru Inter, campioana Italiei. Cu ocazia meciului de la Roma împotriva lui Lazio, echipa, antrenorul Cristian Chivu și conducerea clubului vor fi primiți în audiență de Papa Leon al XIV-lea la Vatican.

Întâlnirea, programată la ora 10:00 în „Sala del Concistoro”, deschide ziua dinaintea meciului de pe Olimpico, de la 18:00!”, a precizat clubul milanez, într-un comunicat, potrivit Adevărul.

Ce mesaj a transmis Papa Leon al XIV-lea campionilor Italiei

În cadrul audienței oficiale, Papa Leon al XIV-lea a felicitat echipa pentru trofeul cucerit și a vorbit despre valorile care stau în spatele unei performanțe construite în timp.

Suveranul Pontif a insistat asupra disciplinei, muncii colective și capacității de a rămâne uniți în momentele complicate, nu doar atunci când rezultatele aduc bucurie.

„Să reflectați asupra experienței voastre, astfel încât să puteți fi purtătorii unui mesaj pentru creșterea tinerilor. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea fie cu voi! Bună dimineața tuturor, bine ați venit și cele mai bune urări! Dragi frați și surori, Bun venit și felicitări întregii echipe, directorilor, antrenorilor și numeroșilor fani și susținători pentru această realizare.

Acesta este cu siguranță un moment de mare bucurie pentru voi toți și sunt încântat să fac parte din el. Este un obiectiv atins datorită unui mari dăruiri, muncii în echipă, disciplinei și perseverenței, pe care le-ați menținut atât în momentele exaltante – precum ultimul meci, când deja sărbătoreați! – cât și în cele dificile, fără a vă descuraja sau a renunța.”

Ce spune Papa despre responsabilitatea față de tineri

Discursul nu s-a oprit la felicitări și la celebrarea trofeului. Papa a mutat rapid atenția spre influența pe care sportivii de top o au asupra generațiilor tinere.

„Tinerii au nevoie cu adevărat de modele!”

„Prin urmare, în timp ce vă felicit, vă invit să reflectați asupra experienței voastre, astfel încât în acest moment de succes să puteți fi purtători ai unui mesaj util în special pentru creșterea tinerilor. Mulți dintre ei, în zilele noastre, vă privesc ca pe «eroii» lor, modele, iar acest lucru vă încredințează o responsabilitate ce depășește performanța și vă cere, ca sportivi, să fiți martori ai valorilor.

Tinerii au nevoie cu adevărat de modele, iar ceea ce faceți are impact care poate fi pozitiv ori negativ asupra vieții lor. Aș dori să subliniez acest lucru, pentru că tinerii de astăzi au nevoie cu adevărat de modele, iar ceea ce faceți are impact care poate fi pozitiv ori negativ asupra vieții lor. Așadar, reflecția asupra acestei mari responsabilități pe care o purtați este mesajul pe care doresc cu adevărat să vi-l las. Vă binecuvântez din inimă pe voi și familiile voastre și vă doresc toate cele bune!”, le-a transmis Papa milanezilor.

