Cupa Mondială din vara lui 2026 se va desfășura și cu participarea echipei de a Iranului. Turneul este programat să se desfăşoare între 11 iunie şi 19 iulie 2026.

Federaţia de fotbal de la Teheran a confirmat că echipa națională va fi prezentă la din Statele Unite, Mexic şi Canada. a solicitat țărilor organizatoare să ţină seama de preocupările sale în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Iranul participă la Cupa Mondială

Preşedintele Federaţiei Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj, a anunţat că Teheranul a transmis un set de zece condiții către FIFA și către țările gazdă. De îndeplinerea acestor condiții depinde participare echipei naționale la Cupa Mondială. El a solicitat garanţii referitoare la felul în care va fi tratată echipa şi delegația care o va însoți, informează AFP.

Între condiții se află acordarea vizelor, tratarea cu respect a membrilor delegaţiei, protecția drapelului iranian şi a imnului naţional. De asemene, oficialii iranieni cer măsuri de securitate la aeropoturi, în hoteluri şi pe traseele care duc la stadioanele unde va juca echipa. Într-un mesaj postat pe site-ul oficial al federației se este subliniat dreptul Iranului de a rămâne fidel credinţelor şi culturii sale în timpul competiţiei.

„Vom participa cu siguranţă la Cupa Mondială din 2026, dar ţările gazdă trebuie să ţină seama de preocupările noastre. (…) Vom participa la turneu, dar fără a renunţa la credinţele, cultura şi convingerile noastre”, a transmis federația iraniană

Potrivit mesajului postat, „nici o putere externă nu poate priva Iranul de participarea la o competiţie pentru care s-a calificat pe merit”.

Situație complicată în contextul războiului

Aceste cereri, transmise de federația de la Teheran, pentru ca echipa de fotbal a Iranului să participe la Cupa Mondială, vin în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Canada a refuzat luna trecută intrarea pe teritoriul său a preşedintelui federaţiei iraniene de fotbal, înaintea Congresului . Oficialii canadieni au invocat legăturile acestuia cu Gardienii Revoluţiei Islamice, organizaţie declarată teroristă, în 2024.

Această decizie a contribuit la incertitudinile privind participarea iranienilor după izbucnirea războiului, la sfârşitul lunii februarie.

În actualul context diplomatic, secretarul de stat american Marco Rubio a dat asigurări că fotbaliştii iranieni vor fi bineveniţi. El a avertizat că Statele Unite ar putea refuza intrarea pe teritoriul său a anumitor membri ai delegaţiei iraniene. Este vorba despre cei care au legături cu Gardienii Revoluţiei. El a precizat că autorităţile americane pot face diferenţieri între jucători şi alţi membri ai delegaţiilor în procedurile de viză.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a reafirmat că Iranul va disputa meciurile conform programului oficial, în Statele Unite. Iranul va avea baza de pregătire la Tucson, în Arizona, echipa fiind repartizată în grupa G, alături de Noua Zeelandă, Belgia şi Egipt.