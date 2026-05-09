Jan Bednarek, fundașul polonez al echipei de FC Porto, a fost amenințat cu un cuțit în locuința sa din orașul Porto, de mai mulți indivizi care l-a jefuit. au fugit cu bunuri estimate la aproximativ 150.000 de euro.

Jan Bednarek atacat în locuința din Porto

Incidentul s-a petrecut vineri seara, în jurul orei locale 21:30, când fotbalistul și membrii familiei sale au revenit acasă, din oraș. Jan Bednarek, soția și fiica sa au vizitat o expoziție de artă. La revenire, au surprins mai multe persoane în casă care dădeau o spargere. Fotbalistul a încercat să-i confrunte pe infractori, însă aceștia l-au amenințat cu cuțitul și astfel au reușit să scape, după cum a relatat ziarul sportiv portughez Record.

Conform relatării, indivizii au pără locuința cu mai multe obiecte de valoare. Potrivit estimărilor, valoarea prejudiciului provocat jucătorului de fotbal se ridică la aproximativ 150.000 de euro.

Publicația citată a mai relatat că fotbalistul și membrii familiei sale nu au fost răniți și au rămas în locuință. Imediat după , fotbalistul a anunțat poliția care a deschis o anchetă în acest caz, ancheta fiind în curs de desfășurare.

Fotbalistul s-a transferat de la Southampton

Jan Bednarek, în vârstă de 30 de ani, este fundaș central și s-a alăturat echipei în urma unui transfer de la clubul englez Southampton. Portughezii au plătit, pentru a-l aduce la echipă suma de 7,5 milioane de euro, în 2025.

În trecut, Bednarek a mai jucat în Premier League, la echipe precum Aston Villa și Southampton

Sub conducerea antrenorului principal Francesco Farioli, el a devenit un jucător cu rol constant în formula echipei titulare. Săptămâna trecută, polonezul a marcat golul decisiv în victoria cu 1-0 a echipei Porto în fața formației FC Alverca. Astfel, a contribuit la succesul echipei în campionatul portughez.

Din 2017 și până în prezent, Bednarek a strâns nu mai puțin de 74 de selecții pentru prima reprezentativă a Poloniei, timp în care a izbutit să înscrie și un gol.